L’inflation et la hausse des taux ralentissent les rénovations résidentielles au Québec

En décembre, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), anticipait un recul de 15 % des dépenses en rénovations résidentielles cette année.

Cette baisse survient après deux années record pour le secteur. En 2021, les dépenses de rénovation des Québécois avaient grimpé de 31 %, et n’avaient pas beaucoup dérougi l’année suivante, d’après l’APCHQ.

Perspectives des dépenses en rénovation résidentielle selon la région Perspectives des dépenses en rénovation résidentielle selon la région Régions Dépenses Variation par rapport à 2022 Abitibi-Témiscamingue 390 M$ -7% Bas-Saint-Laurent 410 M$ -9% Capitale-Nationale 1250 M$ -11% Centre-du-Québec 625 M$ -14% Chaudière-Appalaches 1300 M$ -16% Côte-Nord 90 M$ -10% Estrie 1400 M$ -13% Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine 200 M$ -15% Lanaudière 1100 M$ -14% Laurentides 1600 M$ -14% Laval 530 M$ -16% Mauricie 550 M$ -19% Montérégie 3600 M$ -12% Montréal 5800 M$ -19% Outaouais 620 M$ -13% Saguenay-Lac-Saint-Jean 520 M$ -17% Province 20 000 M$ -15%

Un ralentissement qui se ressent sur le terrain

La cuisiniste et designer Émilie Roberge le constate, le marché des rénovations se calme, après les deux dernières années un peu folles . Les demandes sont moins nombreuses et les projets prennent moins d’ampleur qu’au cours des dernières années, remarque la copropriétaire de Kocina - Espace Design.

On a senti dans le dernier trimestre de 2022 un essoufflement de la demande , illustre-t-elle, précisant qu’à ses yeux il s’agit surtout d’un retour à la normale .

Chez Soumission Rénovation, une plateforme qui permet de comparer les prix et les services d’entrepreneurs, on observe aussi un ralentissement dans le secteur des rénovations.

On voit quand même un bon impact du taux d'intérêt sur les travaux de rénovation. Les travaux de grande envergure, comme par exemple les agrandissements de maison, de 200-250 000 $ et plus ont quand même diminué , explique le président et fondateur, Michel Jodoin.

Pour les travaux de moyenne envergure, comme les rénovations dans la cuisine ou la salle de bain, il observe que ce sont les clients qui n'ont pas besoin d'emprunter qui sont avantagés. Alors que pour les plus petits projets, certains propriétaires choisissent plutôt de les réaliser eux-mêmes.

Selon l'APCHQ, Les dépenses en rénovation ont bondi de 31 % en 2021 pour s’approcher, pour la toute première fois, de la barre des 20 milliards de dollars au Québec. Photo : Getty Images / SimonSkafar

Les propriétaires doivent s’adapter

Michel Jodoin prévient que la baisse de la demande pour les travaux de rénovation ne risque pas de faire diminuer les prix, puisque les entrepreneurs doivent eux aussi faire face à la hausse de leurs coûts.

Cela force donc les propriétaires à interrompre, à repousser ou à adapter leurs projets de rénovation, explique-t-il, précisant que certains travaux urgents ne peuvent toutefois pas être reportés, tels que les réparations de toiture.

Cette adaptation, Émilie Roberge l’observe chez ses clients. Tout en allant vers des matériaux de qualité, on va peut-être aller dans le matériau d'entrée de gamme […], puis peut-être qu'on va moins s'attaquer au remplacement des planchers, au remplacement des fenêtres.

Le ralentissement présente cependant quelques avantages pour les clients qui peuvent encore se permettre de rénover: De trouver un entrepreneur cette année va être vraiment plus facile que par les années passées […]. Aussi, la disponibilité des produits et les échéanciers de projets vont sans doute être beaucoup plus faciles à gérer , explique-t-elle.

Michel Jodoin partage son avis : C'est un très bon moment pour faire des travaux de rénovation, parce que les entrepreneurs sont plus disponibles.