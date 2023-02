La Société Alzheimer en quête de financement pour étendre un projet pilote en Ontario

« C’est un sentiment terrible que de laisser une personne chère là. » — Une citation de Alfred Aquilina, marie de Mercedes Aquilina

Je me demande comment elle se sent, quitter la maison qu’elle a bâtie avec moi et où nous avons élevé nos enfants. Toutes ses affaires sont ici, ce qui a pu la construire , explique Alfred Aquilina depuis sa maison à Sault-Sainte-Marie.

Toutefois, un visage familier attendait sa femme sans sa nouvelle maison.

Alfred Aquilina et sa femme faisaient partie du projet pilote de la Société Alzheimer de l’Ontario dans plusieurs communautés dans le Nord de la province. Ce projet jumelle des employés qui préparent une personne en situation de démence, et sa famille, à l’installation dans un foyer de soin de longue durée. Ces employés continuent par la suite un suivi sur place pendant trois semaines.

La Société Alzheimer demande au gouvernement provincial près de 22 millions de dollars pour financer ce programme de transition.

Les hôpitaux ne sont pas une bonne solution, selon la société

Près d’un tiers des résidents atteints de démence iront aux urgences dans le mois suivant leur admission. Selon la Société Alzheimer de l’Ontario, cette expérience peut être stressante et même traumatisante pour ces personnes.

L'environnement hospitalier est perturbant et déconcertant , explique Cathy Barrick, PDG de la Société Alzheimer de l’Ontario. Elle souligne qu’une personne atteinte de démence ne devrait pas être amenée aux urgences mais qu’en ce moment, l'hôpital est la seule option pour plusieurs familles.

Elle ajoute que ces personnes nécessitent beaucoup d’attention et de soins, et que le personnel hospitalier est actuellement surchargé de responsabilités.

De nombreuses demandes de financement

La Société Alzheimer de l’Ontario a fait trois demandes de financement, dont 7,6 millions de dollars pour l'agrandissement d’un projet pilote dans la région de Bradford. Ce montant serait investi dans le cadre de programmes communautaires pour les personnes atteintes de démence.

Un montant de 3,3 millions de dollars serait également versé dans un programme qui aurait pour but d’orienter les personnes diagnostiquées à des programmes de soutien. Selon la société, les fonds supplémentaires pourraient aider près de 5000 nouveaux patients.

Hannah Jensen, porte-parole pour la ministre de la Santé Sylvia Jones, explique que la province a accordé

5 millions de dollars dans le cadre de la stratégie de lutte contre la démence, dont des programmes de soutien résidentiels et communautaires, des services d’orientation pour les patients et plus de formation et d'éducation pour les organismes et les préposés.

Mercedes Aquilina est dans un centre de soins de longue durée depuis sept semaines. M. Aquilina, son conjoint, explique que son état change d’un jour à l’autre, mais qu’elle essaie d’accepter sa situation. Et, malgré son articulation qui parfois est incompréhensible, elle est de bonne humeur et fait des blagues de temps en temps.

Mais je rigole quand même, parce que ça me fait plaisir de la voir heureuse , dit-il.

Aves les informations de La Presse canadienne