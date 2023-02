L’ACFM célèbre les communautés au rural à travers une exposition au Festival du Voyageur

Les comités culturels de Sainte-Anne, Saint-Claude, La Broquerie et Saint-Georges ont participé à ce projet nommé Janvier, célébrons notre culture au rural.

À la Tente Gabriel Forest au Fort Gibraltar, ils étaient plusieurs membres de ces comités culturels à se retrouver pour contempler les cartes postales offertes gratuitement par l’ ACFM .

Pour la gérante des médias sociaux de l’ ACFM , Kelly Bado, il était important d’immortaliser ces moments pour que les gens puissent garder des souvenirs.

« Les gens ont tellement aimé les activités qu’on s’est dit : "pourquoi ne pas clôturer avec une belle exposition ?". On aurait pu juste montrer des photos des gens qui faisaient les sculptures mais on voulait offrir des cartes postales. » — Une citation de Kelly Bado, gérante des réseaux sociaux de l'ACFM

Kelly Bado est la gérante des médias sociaux de l'ACFM. Elle explique à ce visiteur du Festival du Voyageur les objectifs de cette exposition de cartes postales. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Renforcer les liens entre les comités culturels au rural

De son côté, Karyne Jolicoeur-Funk, présidente du comité culturel de La Broquerie, affirme que ces activités ont suscité un vif intérêt partout dans la province. Il y en a qui sont venus pour sculpter de Steinbach jusqu’à la Broquerie, donc ça permet d’amener des francophones ensemble de toute la région , affirme-t-elle avec fierté.

Karyne Jolicoeur-Funk est la présidente du comité culturel de La Broquerie. Elle s'est déplacée pour assister à l'exposition à la Tente Forest du Fort Gilbraltar. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Les organisateurs des quatre comités se réjouissent d’avoir mis en place ces activités. Diane Connelly, la directrice du comité culturel de Sainte-Anne, témoigne que cela a pu faire sortir le monde et renforcer les liens entre les gens.

On sculptait, il y avait de la musique, on peut dire que ça a réveillé la curiosité des petits et des grands. Tout était en français, ça donne le goût du Festival du Voyageur , témoigne-t-elle.

Diane Connelly s'est déplacée de Sainte-Anne à Winnipeg en famille pour découvrir l'exposition. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Elle ajoute que cette exposition lui a permis de retrouver les autres comités culturels au rural. On n'a pas assez l’occasion de se rassembler entre nous et de faire des projets tous ensemble , estime-t-elle avec regrets.

Diane Connelly, espère que ces activités pourront inspirer d'autres milieux ruraux pour janvier prochain, en plus de renforcer le lien avec la capitale manitobaine.