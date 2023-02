La SQ surveille les motoneigistes de l’Abitibi-Témiscamingue

Le bruit des motoneiges n’effraie pas Carl Soucy et François Careau. Les deux agents de la Sûreté du Québec (SQ) participent à l’opération IMPACT, qui vise à sensibiliser les motoneigistes aux principales causes de collisions et d’accidents mortels, comme la vitesse, la conduite dangereuse et la consommation de drogue et d’alcool.