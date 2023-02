Un rapport propose d’améliorer les services et les ressources aux élèves manitobains

Le Manitoba est appelé à mettre en place des actions afin d’augmenter les services de santé et les ressources offertes aux élèves en situation de pauvreté, suggère un groupe de travail provincial dans un nouveau rapport.

Le rapport décrit la façon dont le Manitoba peut mieux soutenir les élèves en citant un meilleur accès aux enseignants et aux programmes autochtones, un transport sans obstacle et des programmes de repas à l’école.

Le groupe de travail sur la pauvreté et l'éducation, mis sur pied en 2021, a été créé pour étudier les effets de la pauvreté sur l'éducation. Son rôle est aussi de déterminer les actions nécessaires pour lever des obstacles pour les élèves manitobains, indique la province dans un communiqué de presse vendredi.

Les recommandations contenues dans le rapport émanent de commentaires recueillis auprès de 2000 élèves, du personnel scolaire et des membres de la communauté lors de séances d'engagement et d'un sondage entre avril et août 2022.

Il existe une relation profonde entre les résultats de santé, la réussite scolaire, le statut socio-économique et la qualité de vie globale , indique le rapport.

Neuf axes de recommandations sont contenues dans le rapport dont la sécurité alimentaire, la santé mentale et les soutiens spécifiques nécessaires aux élèves autochtones et à ceux qui vivent en famille d'accueil.

L'une des recommandations suggère à la province d'explorer la création d'un modèle permettant de traiter les écoles comme des carrefours communautaires.

Le rapport recommande aussi à la province d'offrir un accès à Internet plus abordable dans les régions rurales et du nord du Manitoba en établissant des partenariats avec les fournisseurs de services.

En ce qui concerne le transport, l'accès à des laissez-passer d'autobus gratuits et des changements à la Loi sur les écoles publiques ont également été suggérés pour garantir un transport sans obstacle pour les enfants en situation de pauvreté.

Il est également recommandé de soutenir les enfants vivant en famille d'accueil, notamment en mettant à leur disposition des salles où ils peuvent rendre visite à leur famille.

Les recommandations portent aussi sur une meilleure ventilation du programme d'exemption des frais de scolarité pour les anciens enfants placés et le renforcement des liens entre les élèves autochtones placés et les aînés.

Le racisme, une préoccupation

Le rapport souligne également des failles dans l’éducation sur le racisme au Manitoba.

Certains commentaires formulés dans le cadre du sondage auprès des élèves du secondaire démontrent que l'éducation sur la pauvreté et le racisme est inadéquate dans la province.

Le gouvernement œuvre actuellement aux côtés de divisions scolaires qui ont créé leurs propres politiques de lutte contre le racisme, comme la Seven Oaks School Division, afin d'élaborer des stratégies avec les écoles de la province, indique le rapport.

Le recrutement et le maintien en poste des enseignants autochtones et de ceux issus d'autres groupes sous-représentés devraient être une priorité, selon le rapport.

Vendredi, la province a promis d'examiner des recommandations du rapport. Le gouvernement s'engage immédiatement à examiner les programmes de repas à l'école et à élaborer une politique de lutte contre le racisme pour les écoles du Manitoba.

Près de 600 000 $ ont également été promis pour étendre le programme d'écoles communautaires de la province à cinq écoles supplémentaires dans les communautés en situation d'extrême pauvreté.

Ce programme, créé en 2005, soutient actuellement 31 écoles du Manitoba.