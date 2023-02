Risque d’avalanche : le secteur du parc national des Lacs-Waterton est à éviter

Un avis d’avalanche a été publié par Parcs Canada pour le parc national des Lacs-Waterton, dans le sud de l'Alberta, et le public est invité à ne pas se rendre dans ce secteur ce week-end.

Parcs Canada explique que l’entrée dans la zone n'est pas recommandée et que des avalanches sont probables. L’alerte couvre des secteurs dans le sud-ouest de Waterton, incluant des sites de campings et des sentiers le long du ruisseau Cameron et près du lotissement urbain de Waterton, selon Parcs Canada.

Une combinaison de fortes neiges et de températures plus chaudes a créé des conditions propices pour de fortes avalanches.

Nous avons vu une augmentation du risque d’avalanches plus importantes dans cette zone depuis le feu de Kenow en 2017 , explique le responsable des relations extérieures pour le parc national des Lacs-Waterton, Dallas Meidinger. L'incendie de Kenow avait brûlé plus de 19 000 hectares en septembre 2017, soit environ 39 % de la superficie du parc.

« Les avalanches sur cette pente peuvent avoir des répercussions sur les structures dans les secteurs adjacents à l’avenue Evergreen après les chutes Cameron », peut-on lire sur le site de Parcs Canada.

Le feu Kenow dans le parc national des Lacs-Waterton en 2017. Photo : Ryan Peruniak/Parcs Canada

Selon Dallas Meidinger, des avalanches pourraient impacter des infrastructures ainsi que le trafic piétonnier. À cause de cela, dit-il, l’équipe de sécurité de Parcs Canada a décidé de mettre à jour [cette zone] et de rendre l'entrée non recommandée .

Des panneaux ont été installés pour que les personnes de passage soient au courant; les automobilistes sont également prévenus que les conditions de circulation autour de Waterton pourraient être difficiles au cours des prochains jours.

Dans le cas où des visiteurs décideraient tout de même de se rendre dans le parc national, Dallas Meidinger leur conseille de prendre des décisions en fonction des informations disponibles grâce aux bulletins d’avalanches, Parcs Canada et 511 Alberta.