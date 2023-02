Un documentaire français sur la psychiatrie remporte l’Ours d’Or à Berlin

Deux décennies après l'immense succès de Être et avoir, le documentariste de 72 ans quitte les bancs de l'école pour cette plongée dans l'univers psychiatrique, premier film d'une trilogie à ce sujet.

J'ai tenté d'inverser l'image que nous avons toujours des fous, si discriminante , a déclaré Nicolas Philibert, lisant un petit discours préparé en anglais après avoir reçu son prix.

Je veux que nous soyons capables, si nous ne sommes pas capables de nous identifier à eux, au moins reconnaître ce qui nous unit au-delà de nos différences, quelque chose comme une humanité commune , a-t-il ajouté.

Comme nous le savons tous, les gens les plus fous ne sont pas ceux que nous croyons , a-t-il conclu sous des tonnerres d'applaudissements.

Dans son film, l'équipe de Nicolas Philibert monte à bord de la péniche et va à la rencontre des patients et des soignants qui tentent de résister autant qu'ils peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie , selon le synopsis du film.

L'Autrichienne Thea Ehre, très engagée pour les droits des personnes transgenres, a reçu le prix d'interprétation pour un personnage secondaire pour son rôle dans Till the End of the Night et le penseur Paul B. Preciado, figure incontournable sur ces questions, a été récompensé dans les sections parallèles pour son premier film (Orlando, ma biographie politique).

Au-delà de la compétition, cette 73e édition a permis à la Berlinale de renouer avec la normalité, après les restrictions liées à la COVID-19, et a vu un certain nombre de stars revenir.

On a notamment pu voir Sean Penn, venu présenter un documentaire sur ses pérégrinations dans l'Ukraine en guerre, le chanteur Bono et le légendaire réalisateur Steven Spielberg, qui a reçu un Ours d'or d'honneur.

Vendredi soir, avait été remis un Teddy Bear (récompensant le meilleur film sur une thématique LGBT+) à All the Colours of the World Are Between Black and White, une histoire d'amour du Nigérian Babatunde Apalowo.