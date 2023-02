Le CSAP demandera une nouvelle école secondaire francophone à Halifax

Il s’agit d’une demande faite depuis plusieurs années par des groupes de parents de la région.

Selon des données présentées en début d’année par le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ), environ 75 % des élèves qui fréquentent l’école primaire Mer et Monde, sur la péninsule d'Halifax, poursuivent leurs parcours dans une école secondaire anglophone.

L’école secondaire Mosaïque est située à Dartmouth, à une douzaine de kilomètres de Mer et Monde et de l’autre côté des ponts. Des parents se plaignent que c’est trop loin, et que leurs enfants sont déracinés de leur communauté s’ils doivent aller à une école aussi éloignée de leur quartier.

Consulter sous forme de texte La distance entre l'École Mer et Monde et l'École Mosaïque et le trajet pour s'y rendre par le pont Macdonald ou le pont MacKay.

Le CSAP , qui gère les 22 écoles francophones qui accueillent 6000 enfants et adolescents en Nouvelle-Écosse, va maintenant demander au gouvernement provincial l'ouverture d'une nouvelle école pour la rentrée de septembre 2023.

Parmi les multiples options possibles, l'option d'une école urbaine était réalisable dans les délais demandés, en plus de répondre à de nombreuses conditions demandées par la communauté , a déclaré dans un courriel, samedi, Jean-Philippe Bourgeois, un père qui s’est impliqué dans les consultations à ce sujet.

Il a qualifié la direction prise samedi par le CSAP de vraie victoire pour cette communauté .

On pourra finalement avoir plus de certitude sur ce qu’on va faire avec nos enfants, et pouvoir continuer à bâtir notre communauté sur la péninsule , a-t-il ajouté en entrevue. Elle ne va pas juste s'arrêter, elle pourrait vraiment continuer et ça, c’est excitant à voir.

Dans sa requête à la province, le conseil scolaire proposera l’ouverture d’une école urbaine, c’est-à-dire un établissement qui n’aurait pas son propre gymnase ou sa propre bibliothèque, mais profiterait des services à proximité.

D’après le reportage de Kheira Morellon