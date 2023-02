Acide Ludique transporte ses mots dans un premier spectacle solo

Un texte de Gabrielle Morissette

Si Acide Ludique partage ses textes que depuis sept ans, son intérêt et sa passion pour le slam et les mots remontent à bien plus longtemps. J'ai découvert le slam en 2005 environ, raconte-t-il. [...] Mais à ce moment-là je n'écrivais pas du tout du slam, j'écrivais des chansons. Il a fallu attendre 10 ans pour que je me décide à écrire mon premier slam et à commencer à le présenter.

Notamment inspirées par l’artiste français Grand Corps Malade, ses chansons se sont tranquillement transformées en textes plus poétiques, destinés à la performance. Je fais de la poésie parce qu'un moment donné dans ma vie, ça m'a rejoint, ça m'a touché. dit-il. C’est en 2016, dans une soirée à micro ouvert, que Acide Ludique a fait le grand saut devant public.

Cheminer en compétition

Rapidement, Acide Ludique s'est inscrit à différentes compétitions de slam au Québec. La compétition, c’est un bon prétexte, une bonne motivation pour écrire de nouvelles choses et pour se dépasser témoigne l’artiste.

C’était l’occasion pour lui de rencontrer d’autres artistes-slameurs et de gagner en expérience de scène. Il y a une mini-rivalité entre Québec et Montréal, dit-il en riant. Il y a plusieurs slameurs ici et d’ailleurs en province que j’ai rencontré et qui écrivent de très belles choses et qui sont de très bons poètes .

Entendre les textes des autres est un exercice très enrichissant. On s'attend à ce qu'un slam soit performé, qu'il soit intéressant, c'est trois minutes, le slam! [...] Et pendant ces trois minutes, je m'attends à ce que tu viennes me chercher, que ce soient différentes émotions que tu me fasses ressentir, que ce soit assumé, que ce soit authentique commente Acide Ludique.

D’ailleurs, les champions de ces compétitions régionales se retrouvent au Grand Slam de la ligue québécoise de slam. C’est LA compétition provinciale, à Montréal souligne-t-il. En plus de s’y être qualifié à quelques reprises, Acide Ludique y a remporté la médaille d’argent, en 2021.

Un prochain spectacle

Toutefois, malgré ses expériences positives, Acide Ludique prend une pause de la compétition pour une durée indéterminée. J’avais l’impression d’avoir fait le tour. Pour l’instant, ce n’est pas ce qui me motive dit-il.