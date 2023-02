Conor Frenette et Kieran Craig : une rentrée universitaire réussie

En se joignant aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) cet été, Conor Frenette savait qu’il allait devoir s’intégrer dans une équipe auréolée du titre de champion canadien quelques mois plus tôt.

L’ancien de l’Intrépide de Gatineau assure avoir été bien accueilli par un club tissé serré qui n’a qu’une mission en tête : demeurer au sommet du hockey universitaire canadien.

Les gars m’ont très bien intégré dans le vestiaire. On a un groupe de gars incroyables. Sur la patinoire, c’est sûr que c’est un défi. C’est une ligue vraiment plus rapide et plus physique, mais tout va bien , affirme celui qui revendique 16 points à ses 25 premiers matchs, séries éliminatoires incluses.

Au cours de sa carrière dans la LHJMQ, Conor Frenette a remporté la Coupe du Président, en 2021, avec les Tigres de Victoriaville. (Photo d'archives) Photo : Patriotes de l'UQTR

Quant à Kieran Craig, un ex-porte-couleurs des Olympiques de Gatineau et des Hawks de Hawkesbury, il a su gagner la confiance de son entraîneur-chef qui lui a confié un rôle offensif. L’attaquant a répondu présent en maintenant le rythme d’un point par match tout au long de la saison.

C'est différent du junior majeur. Il y a moins de matchs, mais c'est l'fun, mais il y a toujours place pour s'améliorer.

Le petit attaquant s’est même bâti une réputation de joueur des grandes occasions en inscrivant des buts importants à des moments clés. L’un des faits saillants de sa saison est survenu le 28 janvier lorsqu’il a procuré la victoire à son équipe en prolongation face aux Patriotes de l’ UQTR , leur infligeant une rare défaite.

Cette année, Kieran Craig a connu la rivalité opposant les Ravens de Carleton aux Gee-Gees d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Marc Lafleur Photography

Au-delà du hockey

Le sport occupe certes une place importante dans le quotidien d’un étudiant-athlète, mais il n’y a pas que cela.

En ce qui a trait au volet études, les deux hommes assurent que tout se passe bien, de quoi rassurer leurs parents!

Avec une côte R de 33 en sciences de la nature, Conor Frenette avait remporté, à l'issue de la saison 2020-2021, le titre de joueur-étudiant des Tigres de Victoriaville. Inscrit au doctorat en chiropratique, le Gatinois a toujours à cœur sa réussite scolaire.

C’est beaucoup de travail avec le hockey, mais les entraîneurs s’assurent de bien m’encadrer pour que je puisse réussir mes études et aussi sur la patinoire. Il me reste quatre ans à l'université. Si je peux continuer à faire les deux pendant cinq ans, tant mieux. J’y vais un an à la fois , admet Conor Frenette, qui ne détesterait pas faire carrière sur les patinoires européennes.

De son côté, Kieran Craig a opté pour la poursuite de ses études en psychologie, lui qui avait déjà complété quelques cours lors de ses années dans la LHJMQ .