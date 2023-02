Crimes sexuels sur mineurs : l’ex-propriétaire d’une ferme pour enfants plaide coupable

Michael Sorenson, 39 ans, de Noonan au Nouveau-Brunswick, a comparu en cour provinciale vendredi à Fredericton pour plaider coupable à 23 des 33 chefs d’accusation pesant contre lui. Les 10 autres accusations ont été retirées.

Il s’admet coupable d’agression sexuelle, d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation sexuelle, de production de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile et de voyeurisme.

Jusqu’à 2020, Michael Sorenson était propriétaire d’un zoo pour enfants composé de divers animaux de ferme à Noonan. Ses activités l’amenaient à voyager à travers les Maritimes, où il engageait des travailleurs et séjournait dans des hôtels.

Les crimes se sont produits de 2008 à 2020 à la petite ferme et à la résidence de Sorenson, ainsi que dans des chambres d’hôtel de Saint-Jean, Miramichi et Halifax.

Photos et vidéos d'adolescents

Les victimes, dont l’identité est protégée par un interdit de publication puisqu’ils étaient mineurs au moment des faits, avaient entre 14 et 18 ans (au Nouveau-Brunswick, la majorité est fixée à 19 ans).

Une enquête a été ouverte en 2020 lorsqu’une première victime a porté plainte, soupçonnant qu’il n’avait pas été le seul à avoir subi des abus.

Une perquisition subséquente chez le suspect a permis de mettre la main sur des clés USB et des cartes mémoire qui contenaient quelque 200 dossiers, identifiés aux noms de plusieurs personnes.

Ces dossiers contenaient des photos et des vidéos d’adolescents se masturbant, prenant des douches après avoir nettoyé les écuries de l’employeur, ainsi qu’une série d’images de garçons nus montés sur un âne de la ferme de Michael Sorenson.

L’accusé a admis avoir notamment payé un garçon de 16 ans pour se tenir debout, nu, sur un âne, et l’avoir filmé à son insu.

L’exposé des faits présentés par la Couronne vendredi spécifie que plusieurs des personnes apparaissant sur les images ont été identifiées, mais ont refusé de parler à la police ou de porter plainte.

Michael Sorenson avait été arrêté le 7 septembre 2021 et accusé le 22 septembre suivant à Fredericton. Il avait au départ plaidé non coupable et un procès devait avoir lieu en février 2023. En janvier de cette année, son avocat avait annoncé que l'accusé changerait son plaidoyer.

Sorenson demeure en liberté sous caution en attendant sa sentence. Elle doit être prononcée le 21 juillet.

La procureure de la Couronne, Karen Lee, a indiqué vendredi qu’une recommandation commune sera présentée avec la défense au moment de la détermination de la peine.