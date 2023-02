Déraillement de train en Ohio : Biden ordonne du porte-à-porte à East Palestine

Associated Press

Sur l'ordre de M. Biden, des équipes de différentes agences publiques américaines, comme celles pour le contrôle et la prévention des maladies et de l'environnement, visiteront des maisons de la municipalité pour demander comment vont les résidents, voir ce dont ils ont besoin et les mettre en contact avec les ressources appropriées.

Les autorités ont vidé les citernes et brûlé leur contenu pour éviter une explosion, ce qui a causé une gigantesque colonne de fumée. Les citoyens se sont inquiétés pour leur santé. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

Le président américain n'a pas précisé le nombre de maisons à vérifier, mais a demandé aux employés d'en visiter le plus possible d'ici lundi. Le dirigeant américain a déclaré qu'à l'heure actuelle il n'avait pas l'intention de s'y rendre personnellement.

Enquête ouverte sur le déraillement

Cette demande survient alors que les républicains de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête sur le déraillement du 3 février.

Le représentant James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, est devenu le plus récent législateur à se lancer dans ce qui est devenu une guerre politique par procuration, alors que chaque parti se heurte à l'autre après le déraillement et le rejet de produits chimiques qui ont conduit à l'évacuation de la petite communauté de l'Ohio.

Malgré la responsabilité du Département américain des transports (DOT) d'assurer un transport sûr et fiable aux États-Unis, vous avez ignoré la catastrophe pendant plus d'une semaine , a accusé le républicain du Kentucky dans une lettre au secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg.

« Le peuple américain mérite des réponses quant à la cause du déraillement. Le DOT doit fournir une explication à l'apathie de ses dirigeants face à cette urgence. » — Une citation de James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants

Un rapport préliminaire publié jeudi par le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis a signalé que l'équipage du train de marchandises de Norfolk Southern n'avait pas reçu beaucoup d'avertissements avant que des dizaines de wagons quittent les voies. En outre, rien n'indique que les membres de l'équipage aient commis une erreur.

Accusations mutuelles des élus

Les républicains présentent l'incident comme un échec moral de la part de l'administration Biden, alors que les démocrates soulignent les retours en arrière effectués par l'ancien président Donald Trump au cours de son mandat, qui ont affaibli les réglementations ferroviaires et environnementales.

La lettre du comité de surveillance réclame des documents et des communications concernant le moment où les dirigeants du DOT ont appris le déraillement, exige de savoir si ceux-ci ont reçu des conseils sur la réponse publique et demande des précisions sur les modifications récentes apportées à la maintenance et aux procédures des trains de l'agence.

La veille de la publication de la lettre, M. Buttigieg a effectué sa première visite sur le site de l'accident.

L'exploitant du train, Norfolk Southern, assure que l'équipage « agissait dans le respect des règles de l'entreprise ». (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

Tirer des leçons du déraillement

Norfolk Southern a déclaré que le rapport du Conseil national de la sécurité des transports montrait que les détecteurs de chaleur du train fonctionnaient comme prévu et que l'équipage agissait dans le respect des règles de l'entreprise .

Néanmoins, la société a reconnu qu'elle devrait apprendre autant que possible de cet événement ainsi que développer des pratiques et investir dans des technologies qui pourraient aider à prévenir un incident comme celui-ci à l'avenir .

Onze des wagons faisant partie du train qui a déraillé en périphérie d'East Palestine, près de la Pennsylvanie, transportaient des matières dangereuses. Les résidents ont été évacués alors que les craintes grandissaient quant à une explosion potentielle.

Les fonctionnaires, cherchant à éviter une explosion non contrôlée, ont libéré et brûlé du chlorure de vinyle toxique de cinq wagons, envoyant des flammes et de la fumée noire dans le ciel. Les gens se sont alors interrogés sur les effets possibles sur leur santé, même si les autorités ont affirmé qu'elles faisaient de leur mieux pour protéger les gens.