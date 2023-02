Les policiers saisissent l’équivalent de 100 000 $ d'objets volés à Québec

Les policiers de Québec ont saisi de l'équipement et du matériel volés d'une valeur avoisinant les 100 000 $ lors d'une perquisition menée dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Les deux suspects dans cette affaire ont été arrêtés plus tôt cette semaine.

Lors de l'intervention policière qui s'est déroulée en matinée vendredi, les policiers ont saisi des outils, d'une valeur de 50 000 $, soupçonnés d'avoir été volés et sept vélos d'une valeur de près de 30 000 $.

Cette trouvaille s'ajoute aux dossiers des suspects, deux hommes âgés de 49 ans et de 35 ans, qui ont été arrêtés il y a quelques jours pour des introductions par effraction et vols de plus de 5000 $.

Dans un tout autre dossier, les policiers ont également arrêté un présumé voleur de véhicules quelques heures plus tard dans le quartier Limoilou.