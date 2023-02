Collecte de fonds pour une famille ukrainienne qui doit s’installer sur la Côte-Nord

La famille composée de cinq personnes – deux enfants, leurs parents ainsi que leur grand-mère – fera son arrivée prochainement. Des questions d’ordre administratives doivent être réglées avant de concrétiser le projet.

Afin de payer certains frais, comme ceux de déplacement, la Clinique interdisciplinaire le Marais, en collaboration avec le NCSM Jolliet, organise un souper spaghetti ce samedi soir.

Le couple formé de la copropriétaire de la Clinique interdisciplinaire, Dominique Leclerc, et de l’officier d’entraînement du NCSM Jolliet, Hugo Porlier, a décidé, en collaboration avec leur lieu de travail respectif, de créer cet événement.

La copropriétaire de la Clinique interdisciplinaire, Dominique Leclerc, et l’officier d’entraînement du NCSM Jolliet, Hugo Porlier Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

On souhaite que cette famille arrive en sécurité, qu’elle se sente à l’aise et qu’elle ait toutes les ressources possibles pour améliorer son bien-être , souligne Dominique Leclerc.

Pour les partenaires, il était primordial de venir en aide aux Ukrainiens.

Quand la guerre a commencé, je cherchais un moyen d’aider ces gens qui vivent des événements très difficiles. Quand ma conjointe et moi on a su qu’une famille déménageait à Rivière-au-Tonnerre, on s'est dit que c’était notre chance d’aider , raconte Hugo Porlier.

Les organisateurs estiment qu’une centaine de personnes devraient répondre à l’appel. À l’heure actuelle, avec la vente de billets seulement, 1750 $ ont déjà été amassés.

« On s’attend à récolter entre 2000 $ et 2500 $, mais, même si on avait terminé la soirée avec 500 $, on aurait été contents. » — Une citation de Hugo Porlier, organisateur du souper spaghetti

La photo de l’artiste peintre Christine Blaney Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Au cours de la soirée, la troupe Tam ti delam offrira une courte présentation de danses traditionnelles ukrainiennes et québécoises. De plus, le groupe country La belle et ses bêtes présentera quelques chansons, et une photo de l’artiste peintre Christine Blaney sera offerte en encan silencieux.

L’ensemble des fonds ira au comité qui s’occupe de l’accueil de la famille.

Avec les information d'Aurélie Girard