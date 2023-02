Olivia et Noah, les prénoms de bébés les plus populaires en Saskatchewan en 2022 

Selon la liste des 20 prénoms de bébés les plus populaires en Saskatchewan en 2022, Olivia et Noah occupent respectivement le haut du tableau.

Olivia arrive ainsi en tête pour la huitième année consécutive chez les filles, et la deuxième année consécutive pour Noah chez les garçons, prenant ainsi la place de Liam, le favori de longue date, selon la liste d'eHealth Saskatchewan.

Selon les données publiées le 13 février, 60 filles ont été prénommées Olivia en Saskatchewan en 2022, suivies d'Amelia (44), Emma (43), Ava (41), Lily (39) et Sophia (37).

Par ailleurs, 58 garçons ont reçu le prénom Noah en 2022, suivis de Liam (52) et Leo (47). Jack et Lucas étaient à égalité en quatrième position (44), et Benjamin et Theodore étaient à égalité en cinquième position (43).

eHealth Saskatchewan affirme que quelques nouveaux noms ont fait partie de la liste des 20 premiers en 2022. Par exemple, Mia est de retour sur la liste des filles, cette fois au 15e rang. Mia n'a figuré qu'une seule fois dans la liste des 20 premiers au cours des 10 dernières années. Walker se trouve à la 12e place et Beau à la 16e place sur la liste des noms de garçons.

En 2022, un total de 12 802 naissances ont été enregistrées en Saskatchewan en date du 13 février 2023, selon eHealth Saskatchewan. Le décompte final devrait être terminé en mars. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2021 alors que 14 559 naissances avaient été enregistrées.

Ces chiffres ne comprennent pas les mères de la Saskatchewan qui ont accouché à l'extérieur de la province.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti