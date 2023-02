Épuisement généralisé chez des éducatrices en garderie

Sur les 35 employés permanents du CPE La tourelle de l'énergie de Shawinigan, huit sont en arrêt de maladie, deux sont en congé de maternité. Devant une liste de rappel qui est maintenant vide, la direction a tenté tant bien que mal de recruter des remplaçants.

Depuis mai, on a recruté 25 éducateurs et éducatrices qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont plus là , se désole Caroline Quessy, directrice générale du CPE La tourelle de l’énergie.

Le manque de ressources force l’établissement à refuser des enfants, dont les parents doivent rebrousser chemin le matin même. C'est une situation très stressante pour les parents. C'est arrivé quelques fois qu'il y en a qui se sont butés à la porte. Présentement, c'est une de mes directrices adjointes qui fait la fin de journée, parce qu'il n'y avait personne , rapporte Mme Quessy.

Or, les absences massives affectent de nombreux établissements, constate le Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec. Les absences sont surtout dues à l’épuisement et à la surcharge de travail , soutient sa présidente, Suzie Gaillardetz.

Selon elle, l’ouverture de nouvelles garderies cannibalise les ressources déjà minces des établissements existants.

Ce que ça fait, c’est que les gens en place qui donnaient un peu de répit aux travailleuses et qui leur permettaient de prendre des vacances ont eu des postes dans les nouvelles installations. Ouvrir des places a de la vertu, mais ça fait que les gens qui restent sont épuisés , explique Mme Gaillardetz.

Le plan du gouvernement Legault qui a pour objectif de créer 37 000 places d'ici 2025 n’est pas viable à long terme , croit son syndicat. Dans les CPE, il y a déjà des postes vacants, donc on coupe des groupes et on demande aux parents de garder leur enfant , ajoute Suzie Gaillardetz.

On ne voit pas la relève arriver

La relève arrivera-t-elle à temps pour la réalisation de ce grand chantier?

Au Cégep de Shawinigan, 15 finissants du programme Techniques d'éducation à l'enfance devraient obtenir leur diplôme au printemps. Mais une infime partie ira prêter main forte sur le terrain.

On est deux ou trois dans notre gang qui vont aller dans des CPE et des milieux familiaux. Il y en a plusieurs qui, comme moi, vont aller chercher d'autres expériences , témoigne une étudiante rencontrée par Radio-Canada, qui prévoit plutôt se tourner vers l’enseignement afin de devenir professeure en éducation physique.

Sa camarade de classe, Marianne Jobin-Lamothe, ira travailler en CPE à la fin de ses études. Elle occupe déjà un poste à temps plein à la garderie du Cégep et offre aussi des heures dans un autre centre de Trois-Rivières.

Au début, je voulais aller faire mon baccalauréat. En voyant le manque de personnel, je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser comme ça. Je m’en suis allée éducatrice finalement , raconte-t-elle.

Pour l’instant, l’arrivée de nouvelles diplômées comme Marianne ne suffit pas, selon le syndicat des éducatrices. On ne voit pas le renfort encore. Est-ce que c’est dû au fait qu’on n’est pas assez reconnues? Est-ce que c’est parce que le salaire de base est à 21,60 $? Le gouvernement a encore un coup de barre à donner pour les prochaines négociations , plaide sa présidente, Suzie Gaillardetz.

