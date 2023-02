Un présumé voleur de véhicules arrêté dans Limoilou

Une enquête du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a permis de relier l'homme de 29 ans aux multiples vols qui se seraient produits sur le territoire de la Capitale-Nationale.

En plus du chef d'accusation de vol de véhicules, l'homme pourrait également devoir répondre à des accusations en lien avec des infractions commises plus tôt cet hiver, soit agression armée sur un agent de la paix, conduite dangereuse, fuite et fraudes.

Il doit comparaître par visioconférence samedi au Palais de justice de Québec.