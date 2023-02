Voyager avec Air Canada, une personne en situation de handicap dénonce un calvaire

Une Torontoise en situation de handicap dénonce les conditions de voyage au sein d’Air Canada. Elle dit s’être senti un “poids non désiré” lors de son plus récent vol alors qu’elle a été transférée d'un employé à un autre et attendue à de multiples reprises sans explication, alors qu’elle avait demandé un service d’aide.

Georgia Pike, une étudiante à l’université York, explique avoir voyagé via l’aéroport Pearson de nombreuses fois, mais sa dernière expérience a de loin été la pire.

Elle dit vouloir aujourd’hui éveiller les consciences sur un système discriminatoire envers les personnes en situation de handicap .

J’ai payé la même somme pour mon vol que les autres voyageurs valides, mais moi et d’autres personnes en situation de handicap avons été traités comme des poids gênants par les équipes d’Air Canada au sol , dit celle qui se définit comme malvoyante.

Air Canada dit de son côté étudier le cas de Georgia Pike et s’impliquer pour fournir des transports accessibles.

Pour la principale intéressée, la réalité est loin de la promesse. Je suis une personne aveugle qui essaie d’aller de l’aéroport à chez moi, et le nombre de barrières que j’ai pu rencontrer… C’est dégradant , déclare-t-elle.

Elle a voyagé de Phoenix en Arizona jusqu’à Toronto le 31 janvier dernier. Son chien guide Maggie l’accompagnait. Elle explique avoir informé les employés d’Air Canada à plusieurs reprises qu’elle avait besoin d’un accompagnateur afin qu’elle et son chien puissent traverser les postes frontaliers et rejoindre leur porte d’embarquement.

Après plusieurs attentes, et avoir dû suivre des employés de l’aéroport qui poussaient des passagers en fauteuil roulant, elle explique que les choses se sont une nouvelle fois compliquées au passage de la sécurité.

Parce que l’employé qui l’accompagnait n'avait pas les autorisations pour aller plus loin, ce dernier lui a indiqué de se rendre dans la zone de contrôle la-bas .

Après avoir répété à maintes reprises sa condition, elle a finalement pu suivre, un autre employé qui accompagnait une personne en fauteuil roulant. Elle affirme que l’employé a cédé quelque peu à contrecœur à sa requête.

Finalement, elle a pu arriver à sa porte d’embarquement, mais une heure et demie après s’être enregistrée sur le vol.

Une arrivée à Pearson chaotique

L’arrivée à Toronto n’a guère été mieux, souligne-t-elle.

Georgia Pike explique avoir dû attendre que toutes les personnes valides aient quitté l’appareil afin qu’elle puisse s’avancer vers l’avant de ce dernier.

Elle indique qu’elle a ensuite suivi une employée de la compagnie pour une vingtaine de pas avant d’attendre une nouvelle fois. L’employé lui a expliqué devoir attendre que les membres de l’équipage sortent pour qu’elle puisse fermer la porte.

Ensuite, Georgia Pike dit avoir été amenée à un autre employé qui l’a amené dans un grand espace où d’autres personnes en fauteuil roulant attendaient également.

Elle affirme avoir aussi été témoin de propos désobligeants.

Après avoir passé les douanes, un employé de la compagnie que je suivais expliquait que plusieurs personnes en fauteuil pouvaient marcher, mais utiliser ce moyen pour avoir la priorité. J’étais abasourdie. Clairement, ces personnes en fauteuil roulant n’étaient pas prioritaires pour quoi que ce soit , dit-elle.

L’après-aéroport tout aussi difficile

Si après d’autres péripéties Georgia Pike a réussi à se rendre jusqu’à la sortie de l’aéroport, les problèmes ne se sont pas arrêtés là.

Elle explique qu’un employé de la sécurité l’a informée qu’aucun taxi ne la prendrait si son chien n’était pas en cage.

Les terminaux doivent fournir des services aux personnes en situation de handicap si les compagnies aériennes ne le font pas. Photo : Radio-Canada / Esteban Eduardo Cuevas Gonzalez

J’ai répété que j'avais besoin de Maggie pour me déplacer et qu’il est illégal de refuser le service à une personne en situation de handicap .

Si elle a finalement pu trouver un véhicule, le chauffeur lui a demandé de garder son chien sur elle. Elle dit avoir dû une nouvelle fois expliquer que Maggie était une chienne de service et qu’elle irait sur le plancher de la voiture.

Elle dit être démoralisée par l’expérience et le parcours du combattant qu’elle a dû traverser pour se rendre chez elle. Cela crée un poids sur les épaules et on sent qu’on est la dernière priorité et qu’on va faire le strict minimum pour nous amener à la porte .

Air Canada dit faire le nécessaire

Par communiqué, Air Canada indique suivre l’affaire directement avec la cliente .

Nous sommes engagés à fournir un transport accessible pour tous nos clients et nous avons plusieurs politiques et une procédure en place pour aider ceux qui en ont besoin , explique un porte-parole.

La compagnie toutefois recommande fortement de contacter son service d’assistance médicale 48 heures avant le départ.

Georgia Pike affirme l’avoir fait et dit avoir reçu la confirmation qu’elle recevrait une aide jusqu’à la porte d’embarquement et à son arrivée.

Tom Oommen, un porte-parole pour l’Office des transports du Canada (OTC) indique que l’organisme se penche sur le cas de Georgia Pike.

Il ajoute que les prérequis des formations des compagnies aériennes et des aéroports incluent comment interagir avec des personnes en situation de handicap de manière respectueuse de leur autonomie et de leur dignité .

Il ajoute que dans le cas où un passager estimerait ne pas avoir traité selon ces termes, il devrait contacter la compagnie aérienne. En cas de non-réponse après 30 jours, la personne peut déposer une plainte à l’OTC.

Un manque de responsabilité

Marcia Yale est présidente de Alliance for Equality of Blind Canadians. Elle affirme que la mésaventure de Georgia Pike est commune et qu’une partie du problème réside dans le manque de personnel.

Un autre élément déterminant est, selon elle, le manque de responsabilité et l’identification claire d’une personne responsable.

Est-ce la responsabilité de la compagnie aérienne, du terminal, de l’opérateur du terminal? Les règles de l’OTC lancées il y a une couple d’années disent que c’est la responsabilité de l’opérateur du terminal à moins que la compagnie aérienne s’en occupe , explique Marcia Yale.

Georgia Pike dit avoir déposé une plainte auprès d’Air Canada et de l’OTC, mais ne pas avoir eu de retour pour le moment.

Avec les informations de Shanifa Nasser et Ryan Jones