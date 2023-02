Des pompiers canadiens forment des secouristes ukrainiens aux premiers soins

Un groupe de pompiers d’Edmonton s’est rendu en Ukraine pour former des secouristes aux premiers soins en zone de guerre.

L’organisme edmontonien Firefighter Aid Ukraine, qui envoie notamment des équipements de protection personnelle en Ukraine depuis l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, a dépêché une équipe à Kolomyia, dans l’ouest du pays, du 25 janvier au 2 février. Les pompiers ont ainsi enseigné à quelque 80 personnes comment traiter plusieurs types de blessures de guerre.

La médecine de combat se concentre sur ce qu’on appelle les "causes de mort qu’il est possible de prévenir" sur le champ de bataille. C’est un traitement très ciblé qui vise spécifiquement ces blessures et s’éloigne pas mal de l’évaluation traditionnelle du patient, explique le pompier Nelson Bate.

Le pompier, qui a participé à la guerre d’Afghanistan et est instructeur médical au Service de pompiers d’Edmonton, s’est rapidement porté volontaire pour aller en Ukraine.

Parfois, c’est difficile pour un ancien militaire de rester à la maison et regarder ces conflits se dérouler à l’étranger tout en ayant l’impression d’être impuissant , explique-t-il. Quand on m’a demandé si je voulais participer, je l’ai perçu comme un honneur et un privilège.

L’entraînement qu’il a donné en Ukraine est très différent de celui qu’il est habitué à fournir au Canada, admet-il. Je sentais que j’avais un but. C’est très différent du contexte canadien, où on enseigne les techniques de réanimation cardio-respiratoire ou les premiers soins à des gens qui pourraient bien ne jamais avoir à s’en servir , note-t-il.

En Ukraine, nous savions que les gens que nous formions avaient, malheureusement, de fortes chances d’avoir à utiliser les compétences acquises dans un proche avenir.

Retour aux sources

Pour Anatoli Morgotch, un immigrant ukrainien qui est arrivé en Saskatchewan en 1995 et s’est établi à Edmonton en 2008, le retour dans son pays d’origine à titre de traducteur pour l’équipe de formateurs a été marquant. Il n’y avait pas mis les pieds depuis 2002.

C’est incroyable. Le plus difficile, pour moi, est de voir des jeunes interagir au quotidien, continuer leur vie, tout en sachant que le reste du monde dort dans un lit confortable et va à l’école, alors qu’ils n’ont pas cette occasion , raconte-t-il.

Il dit avoir appris autant qu’il a contribué à l’enseignement. J’ai appris la gentillesse et l’humanité. J’ai appris comment, dans l’un des moments les plus difficiles, les étudiants ne pensaient pas à eux-mêmes, mais aux autres.

Selon le fondateur de Firefighter Aid Ukraine, Kevin Royle, l’envoi de l’équipe et des équipements a coûté entre 25 000 $ et 30 000 $. Ces frais ont été couverts par des dons.

L’organisme compte répéter l’expérience. J’espère que ça montre au reste du monde que l’Ukraine a encore besoin d’aide et que nous y pensons , affirme Kevin Royle.

Avec les informations de Julia Wong