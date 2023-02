L’Hôpital d’Ottawa loue des salles d’opération à une entité privée pour des chirurgies

L’Hôpital d’Ottawa affirme que la location de ses salles d’opération à l’Academic Orthopedic Surgical Associates of Ottawa (AOAO) vise à accroître l’offre de chirurgies orthopédiques comme les arthroplasties de la hanche et du genou , afin de réduire les retards engendrés par la pandémie de COVID-19.

Le centre hospitalier ottavien soutient que ces installations chirurgicales sont autrement inutilisées la fin de semaine et que cela se fait conformément au plan du gouvernement de l’Ontario d’accroître les capacités chirurgicales .

Pour sa part, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) perçoit la situation différemment.

L’ AIIO se demande notamment pourquoi le gouvernement Ford attribue des opérations chirurgicales à des tiers partis si les hôpitaux du réseau de santé public semblent avoir les capacités suffisantes de le faire.

« Ce qui nous inquiète le plus, nous ne somes pas informés. Cela s'est passé très vite, et nous sommes inquiets pour la sécurité des patients et du personnel. Toutes ces choses sont préoccupantes, car nous ne sommes pas informés. C'était rapide. Nous venons de l'apprendre et nous voilà. »