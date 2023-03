Un peu plus de dix ans après, elle revient sur ce tourbillon dans une entrevue accordée au Téléjournal Acadie.

L’explosion du premier album, ça a été incroyable mais vraiment overwhelming. [...] Je me rappelle de pas grand-chose , raconte en riant Lisa LeBlanc.

« Pour vrai, mes cinq premières années, c’est pas mal un gros flou. Tout allait tellement vite. [...] J’aime l’adrénaline, mais c’est sûr qu’à un moment donné, j’ai 21 ans, c’est un peu too much. »

Après avoir enchaîné deux premiers albums en français et en anglais, qui ont rencontré un large succès, l’auteure-compositrice-interprète a eu le besoin de faire une sabbatique. S’arrêter pour prendre soin d’elle alors qu’elle faisait face à deux épuisements professionnels.

Cette sabbatique a été salvatrice pour elle. Elle s’estime privilégiée d’avoir pu prendre ce temps pour se remettre sur pied. Ces deux épisodes lui ont également permis d’apprendre à se préserver et à dire non à certains projets.

Je suis vraiment chanceuse d’être dans une place dans ma vie ou je peux dire oui ou non, je peux faire ce que ça me tente de faire. Je sais que c’est pas tout le monde qui a cette opportunité là .

Elle se félicite de voir le monde de la musique évoluer et prendre en main le sujet.

De son côté, elle a appris à ralentir le rythme et surtout à mieux planifier les phases de concerts et les phases de repos pour conserver l’excitation des spectacles.

« On fait pas ça pour se faire chier, on a du fun, on joue de la musique. Le but c’est de pas être blasée de son propre show. Je me sens horrible si je me sens pas comme si j’ai donné 100 % à un show. »