Un an après l’invasion du grenier de l’Europe : les agriculteurs manitobains en arrachent

Un an après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et alors que les prix des céréales se sont envolés l'an dernier, les producteurs céréaliers canadiens ne parviennent pas à tirer profit de la situation.

Un texte de Catherine Moreau

Avant la guerre, les deux pays adversaires représentaient, à eux seuls, plus d’un quart des exportations mondiales en blé. Depuis, les agriculteurs ukrainiens ont tout de même réussi à produire, mais leurs récoltes ont chuté de 53 % par rapport à 2021.

L’exportation demeure aussi un défi, car plusieurs millions de tonnes de céréales demeurent immobilisées dans les ports de la mer Noire, ce qui complique l'entreposage de la dernière moisson.

Peu de souplesse

Mais les impacts de cette guerre ne se font pas que sentir en Europe de l'Est, car les bouleversements ont été observés un peu partout dans le monde.

Au Manitoba, des fermiers prévoient des mois, même des années, à l’avance leurs cultures. La plupart des agriculteurs suivent un système de rotation des récoltes, ce qui leur permet de protéger leurs céréales contre certaines maladies.

À Sainte-Agathe, à 40 km au sud de Winnipeg, Yves Lapointe procède à une rotation tous les quatre ans, ce qui lui offre peu de marge de manœuvre.

Yves Lapointe, agriculteur à Sainte-Agathe, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

D'habitude, on commande toutes les semences à l'automne, quand on a les meilleurs prix, à cause des petits discounts [réductions] de fin d'année , mentionne Yves Lapointe.

Durant l'hiver, tu fine-tune [affines]. Mais je garde toujours 10 % de mes terres pour suivre le marché. Comme l'année passée, avec l'Ukraine, il y avait une possibilité de mieux faire dans le blé, alors, j'ai mis un peu plus de blé , poursuit-il.

Mais le contexte rend les choses beaucoup plus difficiles et désorganise, même, les vieilles certitudes chez les agriculteurs.

Carl Stewart cultive, quant à lui, des céréales aux abords de la rivière Assiniboine, à environ 25 kilomètres de Portage la Prairie, une ville à l’ouest de Winnipeg.

Avant de devenir agriculteur à temps plein et de diriger la section manitobaine de la Western Canadian Wheat Growers Association, qui regroupe les producteurs de blé de l’Ouest canadien, il travaillait à titre de négociant en matières premières dans une petite entreprise céréalière.

Carl Stewart, agriculteur et directeur, Western Canadian Wheat Growers Association Photo : Radio-Canada / Fernand Dutillieux

Tout ce que vous pensez savoir sur le marché, sur la façon dont les choses vont et iront, c’est complètement différent de la façon dont elles se passent réellement, explique-t-il. Et donc dans notre ferme, nous nous concentrons plus sur la rotation. C'est mieux quant à l'utilisation des produits chimiques et des pesticides, pour l'utilisation des terres.

Flambée des prix

Les fermiers n’aiment pas quand les prix sont volatils, peu importe la direction, ce n’est pas une bonne chose , mentionne Carl Stewart. Pour lui, en raison de la hausse généralisée des coûts, les marges bénéficiaires des fermiers demeurent assez constantes.

Les prix du blé et du tournesol ont monté, mais c’est un bonus… Les coûts d’exploitation ont monté avec les prix : les engrais chimiques ont augmenté, le fertilisant aussi , renchérit Yves Lapointe.

Chez le producteur agricole, c'est l’ensemble de ses coûts de production qui a augmenté.

Le domaine agricole souffre, entre autres, de la montée en flèche des coûts de l’énergie, essentielle pour faire fonctionner les machines agricoles, ainsi que les systèmes de séchage qui empêche les céréales de moisir dans les silos.

Yves Lapointe, agriculteur à Sainte-Agathe. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Dans l’ouest du Manitoba, l’agricultrice Anastasia Fyk croit que les grandes entreprises profitent de la situation pour augmenter leurs prix, celui de l’essence par exemple. Elle a aussi vu celui de l’engrais pratiquement doubler en un an. Elle oriente donc sa production de plus en plus vers le sarrasin, car cette céréale ne nécessite pas de fertilisant, ce qui lui permet de mieux contrôler ses coûts.

La productrice agricole Anastasia Fyk a dû trouver une autre approche pour faire face à la flambée des prix. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La Russie, un passage obligé

Plusieurs raisons expliquent la hausse des coûts des fertilisants, dont la pénurie est redoutée par les agriculteurs depuis bientôt deux ans.

La Russie est la plus grande exportatrice d'engrais azotés au monde, et même si ce produit n’est pas frappé de sanctions internationales, Moscou en limite l’accès.

Pour la Western Canadian Wheat Growers Association, ceci représente un enjeu majeur.

Quand il s'agit d'engrais, nous avons besoin de faire affaire avec la Russie, simplement parce que notre offre nationale et nos capacités de production ne sont pas suffisantes pour répondre à notre propre demande , déclare Carl Stewart.

L’association déplore que les producteurs de grains canadiens soient désavantagés par rapport à leurs concurrents internationaux.

Nous sommes l'un des seuls pays du G7 à avoir un tarif d'importation de 35 % sur les engrais russes. Nos homologues américains, eux, n’ont pas à s’en faire avec cela. Et donc, c'est une sorte de coût injuste pour les producteurs canadiens , ajoute-t-il.

Inquiétude à l’horizon

Pour Anastasia Fyk, l’augmentation des prix sera telle que les consommateurs reverront leur consommation et réduiront leur gaspillage alimentaire.

Mais il n’y a pas que la guerre en Ukraine qui a un impact sur le bénéfice net des agriculteurs canadiens : le climat demeure un facteur incontournable.

Après un été marqué par la sécheresse et la chaleur en 2021,les inondations ont fait craindre le pire aux agriculteurs manitobains au printemps dernier. Malgré ces défis, 2022 a offert une récolte au-dessus de la moyenne et ainsi un peu de répit aux agriculteurs éprouvés par l’année précédente.

Par ailleurs, pour Yves Lapointe, la taxe carbone, souvent dénoncée par le gouvernement provincial, fait mal, tout comme l’inflation. Le problème c’est qu’en cas de récession, les chances que les prix redescendent sont faibles. Ça fait 20 ans que je suis agriculteur et c’est ce que je constate : une fois que les prix atteignent un plateau, ils ne baissent plus vraiment , ajoute-t-il.

Yves Lapointe dans son garage de tracteurs. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Selon Carl Stewart, l’impact qu’a eu la COVID sur les chaînes d’approvisionnement persiste et nuit notamment à la disponibilité de certaines pièces d’équipement.

Regardez le prix de l’équipement. Vous savez, il y a deux ans et si on les compare aujourd'hui, c'est incroyable, c'est stupéfiant , s'indigne-t-il.

À un moment donné, les prix des matières premières vont baisser et ce sera dans un avenir proche. Et, d’expérience, ces coûts élevés, il faut un certain temps pour qu’ils redescendent. Les agriculteurs auront des difficultés dans un avenir proche, il n’y aucun doute là-dessus , s’inquiète-t-il.

Malgré les difficultés économiques engendrées par la guerre, les agriculteurs et les représentants de l’industrie s’entendent tous pour dire que rien ne vaut la souffrance qu’elle cause de l’autre côté de l’Atlantique.

Ils souhaitent tous la fin de cette guerre et la paix en Ukraine.