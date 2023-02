Courses de motoneiges anciennes au Carnaval de Lorrainville

L'événement couru des citoyens propose des jeux gonflables, de la glissade sur tubes, de la tire sur neige ou encore des sculptures sur glace.

Une exposition de motoneiges est aussi au menu ainsi qu'une course amicale de motoneiges de collection.

Les courses sont ouvertes aux motoneiges datant des années 1960 jusqu'au début des années 1980.

Une vingtaine de motoneigistes sont inscrits aux courses, explique l'organisateur Daniel Murray.

On a commencé ça nous pour le fun amical, puis là ça a tout le temps grossi un petit peu parce qu'il y a certains qui ont bien des vieilles motoneiges, mais ils ne s'en servent pas et nous en faisant ça, ça fait sortir le monde qui ont de vieilles motoneiges , explique l'organisateur.

On se rencontre, on fait une petite exposition aussi et les participants viennent, jasent, ils parlent de leur motoneige, c'est le fun. Tout le monde se donne des conseils , ajoute Daniel Murray.

Les participants sont du Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, mais aussi de La Sarre.