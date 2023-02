Deux autres universités annulent les doctorats remis à Mary Ellen Turpel-Lafond

L'automne dernier, CBC avait publié une enquête mettant en doute la revendication d'ascendance autochtone de Mme Turpel-Lafond. À la suite de ce reportage, le Collectif des femmes autochtones et d’autres groupes au pays ont demandé à toutes les universités qui lui avaient remis un doctorat honorifique de le révoquer.

L'Université McGill indique avoir informé Mme Turpel-Lafond de sa décision, qui repose sur une recommandation du comité des diplômes honorifiques et des convocations de l'université, à l'issue d'un processus d'examen mené par un sous-comité ad hoc.

Sur la base de son travail, le sous-comité a trouvé des preuves remettant en question la validité des informations relatives aux titres et aux réalisations universitaires figurant dans le curriculum vitae de Mme Turpel-Lafond. Il a également reconnu que ses affirmations concernant son "statut d'Indien" faisaient l'objet de questions importantes , a déclaré McGill dans un courriel adressé à CBC.

De son côté, l'Université Carleton a commenté sa décision dans une déclaration publique. La recommandation du comité des grades honorifiques du Sénat a suivi un processus comprenant des consultations avec le conseil d'éducation autochtone de l'université et un examen minutieux de toutes les informations disponibles publiquement , stipule le communiqué.

« Les preuves qui sont apparues au sujet des revendications contestées concernant à la fois l'identité autochtone et les titres universitaires ont été jugées plus importantes que les réalisations qui justifiaient à l'origine l'octroi du diplôme. » — Une citation de Université McGill

Mme Turpel-Lafond a reçu des diplômes honorifiques de 11 universités canadiennes. Toutes ont déclaré qu'elles prenaient en compte les appels du Collectif des femmes autochtones à révoquer ces distinctions. Au début du mois, l'Université de Regina a annoncé qu'elle avait annulé le doctorat honorifique en droit qu'elle avait décerné à Mme Turpel-Lafond en 2003. C'était la première fois qu'une institution universitaire annulait un diplôme.

Mary Ellen Turpel-Lafond a reçu son 12e doctorat honorifique lors d'une cérémonie en novembre 2019 à l'Université Carleton à Ottawa. Photo : Fédération HSS/YouTube

Appel à la gouverneure générale du Canada

Mme Turpel-Lafond a également rendu volontairement des diplômes honorifiques de l'Université de l'île de Vancouver, à Nanaimo, et de l'Université Royal Roads, à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le Collectif des femmes autochtones a toutefois ajouté que la décision des deux universités de l'île de Vancouver d'accepter le retour volontaire des bourses était une erreur, car elle ne respectait pas l'intégrité académique en rendant Mme Turpel-Lafond responsable de ses actes .

En revanche, dans une déclaration faite au début du mois, le collectif a tenu à saluer l'action décisive de l'Université de Regina. Nous applaudissons l'Université de Regina pour son courage et son engagement à faire respecter l'intégrité académique, à dénoncer la fraude d'identité autochtone et à se conduire dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation , pouvait-on lire dans le communiqué.

Le collectif a aussi demandé à la gouverneure générale du Canada de révoquer l'Ordre du Canada qui a été accordé à Mme Turpel-Lafond en décembre 2021.

À la lumière du refus continu de Mme Turpel-Lafond de fournir des explications raisonnables pour des revendications filiales réfutées, nous demandons à la gouverneure générale du Canada de dénoncer l'usurpation d'identité autochtone et de mettre fin à l'Ordre du Canada décerné à Mme Turpel-Lafond , souligne la déclaration.

Avec les informations de CBC