Le Cégep de Matane remanie son programme de photographie

La nouvelle version du programme de photographie du Cégep de Matane sera mieux adaptée aux réalités du marché du travail. Chacun des axes du programme a été revu, notamment ceux de la prise de vue photographique, du traitement numérique et des pratiques professionnelles.

Après avoir sondé une centaine de photographes de la province, le département de photographie du Cégep de Matane conclut que la vidéo prend une plus grande place qu'auparavant dans le métier de photographe.

Le coup de sonde a aussi permis de valider le développement de certaines pratiques comme la très faible utilisation des techniques argentiques ou encore l’apparition de stratégies promotionnelles actualisées sur les réseaux sociaux.

Ce portrait du milieu nous a permis d’ajuster notre grille de cours en fonction des dernières évolutions du métier, pour continuer à offrir un programme répondant aux réalités vécues sur le terrain , explique la coordonnatrice du programme, Émilie Couture.

Émilie Couture, coordonnatrice du programme de photographie et enseignante en photographie au Cégep de Matane Photo : Marvin Serandrei

« On n'est pas là pour former des cinéastes, mais pour former des photographes qui vont se faire demander de faire de la vidéo dans un contexte photographique. » — Une citation de Émilie Couture, coordonnatrice du programme de photographie au Cégep de Matane

Programme phare

La photographie est enseignée au Cégep de Matane depuis 1972. Ce n'est pas la première fois que le programme est revu et reformulé. Datant de 2007, le devis ministériel du programme, élaboré par compétences, reste le même. Cette nouvelle refonte, qui succède à celles de 2013 et 2019, est une initiative du département de photographie.

« Le milieu change donc l’enseignement doit changer aussi! C’est normal et c’est souhaitable que nos cours suivent ces changements-là. » — Une citation de Nicolas Longpré, enseignant en photographie au Cégep de Matane.

Nicolas Longpré, enseignant en photographie au Cégep de Matane et ancien étudiant du programme, gradué en 2004. Photo : Marvin Serandrei

La population étudiante pourra désormais bénéficier d'un nouveau cours de vidéo et des cours de traitement numérique avec l'apprentissage de nouveaux logiciels.

Une séquence révisée des cours d’esthétique et d’histoire de l’art ainsi que des cours de créativité ont aussi été regroupés autour des thématiques du langage visuel et de l’organisation spatiale.

L'enseignant en photographie, Nicolas Longpré, confirme que l'univers de la photographie est en constante évolution, on travaille dans un milieu très technologique. Chaque année, il y a de nouveaux modèles d’appareils, à tous les 6 mois on change de version de logiciels.

Le programme de photographie du Cégep de Matane vise à former des personnes aptes à répondre à des commandes provenant d’agences de communication et de graphisme, de médias, d’industries, de commerces, d’institutions et de particuliers.

Au total, ce sont 27 cours qui seront proposés aux futurs étudiants, comparativement aux 29 cours actuels. La formation technique continuera à comporter un total, sur trois ans, de 2130 heures de cours en classe, tel qu'exigé par le ministère de l'Enseignement supérieur.

La nouvelle formule sera offerte dès la prochaine rentrée scolaire, soit à la session d'automne 2023.

Avec les informations de Marguerite Morin