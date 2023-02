Un programme double à oublier pour les Saguenéens de Chicoutimi

Ils ont infligé une solide correction aux Bleus devant leurs partisans en les écrasant par la marque de 7 à 3, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina.

La veille, les Gatinois avaient fait preuve d'encore moins de clémence à l'égard de leurs adversaires en inscrivant un gain facile de 8 à 2 au terme d'un match à sens unique.

Dans les circonstances, l'entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, est demeuré plutôt positif en s'efforçant d'exposer les améliorations qu'il a pu observer entre les deux rencontres.

« On a passé du temps en territoire adverse vendredi. On a eu des chances de marquer. Quand on avait du temps de possession [de la rondelle], on ne se faisait pas ''manger'' sur la contre-attaque comme jeudi », a-t-il souligné, d'un ton posé.