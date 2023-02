L’équipe de basketball en fauteuil roulant du N.-B. formée avec des joueurs de l’Î.-P.-É

À 11 ans, Mara Duncan et Juliet Trainor font du basketball en fauteuil roulant et participent à leurs premiers Jeux d’hiver du Canada face à des athlètes qui ont la plupart du temps deux fois leur âge.

Les deux jeunes filles et Brandon Gillis, 21 ans, habitent tous à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils font pourtant partie d’Équipe NB. L’Île n’avait pas assez d’athlètes pour former sa propre équipe.

Le basketball en fauteuil roulant peut être pratiqué par des personnes avec et sans handicap. Photo : Dawn MacInnis

Pour Brandon Gillis, il s’agit de sa troisième participation aux Jeux du Canada, dont deux fois comme membre d’Équipe NB.

Des équipes combinées avec plusieurs joueurs de différentes provinces ne sont pas rares dans le Canada Atlantique. Des athlètes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador participent à la compétition sous la bannière de cette dernière.

Des défis pour se préparer correctement

L'entraîneur de l’équipe, Adam Loo, est également un insulaire. Selon lui, le fait d’avoir des équipes composées de joueurs de deux provinces peut être difficile.

La plus grande difficulté, c’est toujours d’avoir la fréquence d’entraînement nécessaire. [...] Mais c’est une question de chiffres. Nous n’avons tout simplement pas autant de personnes qui jouent que par le passé. On essaie lentement de revenir à nos niveaux d’avant , explique Adam Loo.

Adam Loo est insulaire mais il entraîne l'équipe de basketball en fauteuil roulant du Nouveau-Brunswick à l'intérieur de laquelle se trouve trois joueurs de l'Î.-P.-É. Photo : (Shane Hennessey/CBC )

C'est bizarre de se rendre aux cérémonies d'ouverture à l'Île-du-Prince-Édouard en portant des vêtements du Nouveau-Brunswick. Et vous dites bonjour à tous les bénévoles et aux gens que vous connaissez et vous devez expliquer à tout le monde , a-t-il dit.

Si l’Équipe NB peut manquer d’entraînement par rapport à d’autres provinces, elle est tout de même parvenue à obtenir une grande victoire face au Québec.

Nous avons affronté le Québec tellement de fois au cours de ma carrière d'entraîneur et de joueur et aucune équipe des Maritimes n'a jamais pu les battre , se félicite Adam Loo.

La vitrine des Jeux

L’entraîneur espère qu’une équipe entièrement insulaire pourra être présente aux prochains Jeux d’hiver du Canada en 2027. Il espère également que les Jeux du Canada permettront de créer des vocations.

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le basketball en fauteuil roulant peut être joué par des gens avec ou sans handicap. [...] L'un des grands avantages des Jeux, c’est que vous obtenez beaucoup de visibilité, beaucoup de gens commencent à réaliser que tout le monde peut jouer à ce sport.