Des dizaines de sportifs à la Forêt récréative de Val-d’Or pour le Triathlon d'hiver

Une compétition amicale de ski de fond, de patin et de raquette qui va réunir plusieurs dizaines de participants de partout dans la région.

Il est possible de participer dans une course en solo, par équipe ou avec vos collègues de travail dans le Défi des entreprises.

Plusieurs défis sont proposés pour toutes les catégories, avec le triathlon complet, le demi-triathlon ou le mini-triathlon, avec des distances de 1 km à 10 km.

Une centaine de personnes se sont inscrites aux différentes courses, explique Mélanie Rocher du comité organisateur.

« L'objectif c'est de rassembler et de faire bouger les gens, de profiter des beaux espaces qui nous sont fournis par la ville et la réponse à notre événement est toujours très positive et les gens sont contents. » — Une citation de Mélanie Rocher

Il y a une certaine compétitivité, mais on a toujours plein de gens qui sont débutants et ça les implique aussi dans de nouvelles disciplines, de nouveaux sports. Tu n'as jamais fait de raquette, tu n'as jamais fait de ski ou de patin, il y a des gens débutants aussi donc c'est vraiment pour rassembler et faire participer faire bouger les gens, c'est vraiment plaisant surtout après les deux ans de pandémie. L'année dernière on a eu énormément de plaisir et cette année aussi on aura beaucoup de plaisir , explique-t-elle.

Selon Mélanie Rocher, le triathlon est l'occasion pour plusieurs de se lancer dans de nouvelles disciplines sportives.

On l'a vu aussi pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont embarqués dans de nouvelles disciplines comme le ski de fond, la vente de ski de fond a été assez phénoménale pendant la pandémie. Donc oui, on a de nouvelles personnes, on a aussi des personnes qui sont de niveaux intermédiaires, qui se sont impliqués dans les dernières années. Et on retrouve aussi aux participants qui sont là annuellement , assure la responsable.

L'argent amassé pendant l'événement sera remis au Club de ski de fond de Val-d'Or.