Ukraine : la Chine fait obstacle à un communiqué commun du G20 Finances

Les discussions sont plus difficiles que lors des précédentes réunions [du G20 Finances] car la guerre continue , a affirmé samedi la ministre espagnole des Finances, Nadia Calviño.

Par conséquent, certaines positions sont peut-être moins constructives sur certaines questions , a souligné la ministre, sans préciser à quel(s) pays elle faisait référence.

La Chine souhaite atténuer les termes utilisés à propos de l'Ukraine dans la déclaration commune du G20 Finances, ont indiqué plusieurs responsables au fait des discussions.

Dans ce contexte, un communiqué commun a peu de chance de voir le jour, ont affirmé des responsables sous le couvert de l'anonymat.

Selon l'un d'eux, la Chine ne veut pas condamner la guerre en Ukraine.

La Chine et l'Inde n'ont pas condamné l'invasion

Les discussions pour s'accorder sur un terme ont duré jusqu'à 2 h du matin, a affirmé un autre responsable.

L'an dernier, lors des trois précédentes réunions du G20 Finances, sous présidence indonésienne, aucun communiqué commun n'avait pu être rédigé.

La Chine n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, mais a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales.

Pour sa part, l'Inde, qui préside le G20 et entretient des liens de longue date avec la Russie, n'a pas condamné l'intervention militaire de Moscou.

L'Allemagne et la France optent pour le mot guerre

L'Allemagne et la France ont plaidé vendredi pour l'inscription du mot guerre dans le communiqué final du G20 Finances.

En Ukraine, il s'agit d'une guerre. Et cette guerre a une cause, une seule cause, et c'est la Russie et [le président russe] Vladimir Poutine , avait souligné le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

Le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait appuyé les propos de son homologue allemand.

Nous nous opposerons à tout recul dans le communiqué commun par rapport à la déclaration faite à Bali au sujet de la guerre en Ukraine , avait-il affirmé lors d'une conférence de presse en anglais.

En novembre, les chefs d'État et dirigeants des pays du G20 s'étaient réunis en sommet à Bali, en Indonésie.