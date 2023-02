Des parents inquiets à la veille du dépôt du budget révisé du CSF

À la suite d'une baisse historique des inscriptions, le CSF a perdu 1,3 million de dollars en subventions de la part de la Colombie-Britannique.

Dans des documents publics du CSF  (Nouvelle fenêtre) , un déficit de plus de 700 000 $ apparaît au budget amendé.

La situation préoccupe des parents, comme Annette Azar-Diehl, ancienne membre du conseil d’administration du CSF . Étant donné que le Conseil ne peut a priori engendrer aucun déficit selon la Loi scolaire de la province, elle s’inquiète qu’il puise dans ses propres réserves financières.

Quand tu as un budget d'environ 120 millions et une réserve d'à peine une trentaine de milliers de dollars, c'est une inquiétude. Ce n'est pas la direction dans laquelle on souhaitait aller dans le passé, on avait vraiment voulu augmenter les réserves , indique Annette Azar-Diehl.

Selon elle, si le CSF pioche de façon significative dans ses réserves, cela pourrait avoir un impact sur le recrutement de personnel.

En 2021, le CSF organisait son premier salon du livre francophone. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La communauté francophone va en grandissant. Les sondages les plus récents qu’on a reçus du gouvernement montrent qu’il y a un bassin de francophones énorme. Maintenant, comment faire savoir qu’on existe et comment offrir des programmes qui comblent leurs besoins, c’est une autre question , ajoute-t-elle.

Besoin de services en français

Dans la vallée du Fraser, des parents d'élèves aimeraient voir dans le budget amendé de nouveaux services, comme des garderies francophones.

Il faut que ça bouge rapidement, il y a beaucoup de parents qui sont désillusionnés. Ça fait plusieurs décennies que des combats pour la francophonie ont lieu et au niveau politique ça bouge lentement. Il faut avoir des programmes pour la petite enfance, car c’est là qu'on crée le pilier de la francophonie , affirme Myriam Therrien, maman à Chilliwack.

C'est la première fois dans l'histoire du CSF où le nombre d'inscriptions a été inférieur d'une année à l'autre. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Les parents demandent aussi plus de communication et de transparence de la part du CSF , notamment au sujet de la construction de nouvelles écoles, comme le centre scolaire communautaire d’Abbotsford.

Pour eux, c’est une question de continuité de l’éducation en français pour leurs enfants.

Nous avons besoin de savoir. Nous n’avons eu aucune mise à jour significative, c’est frustrant , déclare Sarah Masson, maman de deux élèves qui fréquentent actuellement l’École des Deux-Rives à Mission.

Est-ce que les services vont continuer d’être assurés, est-ce que des écoles vont fermer? On ignore aussi leurs pratiques du côté du recrutement , déclare Sophie Carignan, une maman.

Une enseignante lit un livre à des élèves dans une salle de classe. Photo : École des Colibris/CSF

À Kamloops, une autre mère de famille, Hélène Bouchard, dit toujours être sans réponse quant à l’avenir du secondaire en français.

Il y a quelques jours, le conseil exécutif du CSF a informé les parents que l’Association de l’École chrétienne de Kamloops (KCSA) avait choisi de ne pas renouveler le bail pour les locaux qui abritent les cours du secondaire.

De son côté, le CSF a indiqué qu’il ne commentera pas le budget amendé avant la fin de la réunion virtuelle samedi. Il confirme qu'il offrira plus d'informations sur les nouvelles écoles au cours des prochaines semaines.

Avec des informations d’Amélia Machhour et de Jennifer Magher