Une campagne de sensibilisation pour les utilisateurs de vélos électriques

Les VAE sont de plus en plus présents sur les pistes cyclables du Québec et permettent à des gens plus âgés ou encore ayant des limitations physiques d’accéder au cyclisme. En contrepartie, il est constaté que le nombre d’incidents et de chutes a sensiblement augmenté, entre autres, en raison du peu d’expérience de ces nouveaux usagers.

On a de nombreux témoignages et nos ambassadeurs sur le circuit observent des difficultés concrètes. Notamment, le poids de ces vélos-là qui fait qu’ils sont plus difficiles à manœuvrer. La vitesse à laquelle vont ces vélos-là pour des cyclistes moins aguerris est parfois trop importante , explique le président de l’ ARCQ , David Lecointre.

Ce dernier est également directeur général de la Véloroute des Bleuets, le circuit cyclable qui ceinture le lac Saint-Jean.

« Il y a aussi toute la notion de bien définir qu’est-ce qu’un vélo électrique afin de ne pas le confondre avec d’autres véhicules qui peuvent être apparentés à des cyclomoteurs qui ne sont pas autorisés sur les réseaux. » — Une citation de David Lecointre, président de l'Association des réseaux cyclables du Québec

Les vidéos de la campagne sont présentés en primeur lors du 20e Salon du vélo de Montréal qui se tient cette fin de semaine au stade olympique de Montréal.

Les objectifs des capsules informatives Augmenter la sécurité des utilisateurs en développant des moyens de communication pouvant avoir un effet significatif sur la sécurité;

Encadrer l’utilisation du vélo à assistance électrique en favorisant le respect des normes de sécurité reconnues;

Influencer les utilisateurs à adopter des attitudes et des comportements sains, éthiques et sécuritaires;

La présentation des vidéos informatives au Salon est un prétexte pour atteindre un plus grand nombre de personnes. M. Lecointre explique que cet événement marque le début de la préparation de la saison à vélo.

Ce n’est que l’action de départ. Nous avons aussi un coffre à outils et promotionnel qui va être utilisé sur l’ensemble des réseaux cyclables du Québec avec l’aide de nos gestionnaires-membres, Vélo Québec et la SAAQ . Dans l’ ARCQ , on regroupe pas moins de 500 patrouilleurs qui ont pour mandat d’assurer la sécurité des usagers , indique M. Lecointre.

« On va les sensibiliser à ce nouveau phénomène qui est plus qu’une mode puisque l’an passé 65 % des ventes de vélos au Québec étaient des vélos à assistance électrique. » — Une citation de David Lecointre, président de l'Association des réseaux cyclables du Québec

C’est en association avec le ministère de l’Éducation, dans le cadre du Programme Sécurité-Intégrité Québec (PSIQ), que la campagne a été produite. Un budget de 36 000 $ au niveau provincial a été alloué pour produire les capsules et l’entreprise régionale Les Films de La Baie a participé à la création des productions.