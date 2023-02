À Montréal, des centaines de personnes bravent le froid en solidarité avec Kiev

Des centaines de personnes ont défié le froid glacial ce vendredi soir à Montréal pour manifester en solidarité avec l’Ukraine, un an jour pour jour après le début de la guerre lancée par la Russie.

La soirée a commencé par une veillée aux chandelles au square Dorchester, dans le centre-ville de la métropole, suivie d'une marche d’un kilomètre où flottaient dans la foule de nombreux drapeaux ukrainiens.

Le rassemblement, organisé par le Congrès des Ukrainiens canadiens (UCC), a réuni environ 400 personnes, selon notre correspondant sur place. Des manifestations similaires ont par ailleurs eu lieu à Québec, Ottawa, Vancouver et Toronto, où le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole devant une foule de 1000 personnes.

Le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine a d'ailleurs été déployé pour la journée sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement à Québec en signe de solidarité.

C’est vraiment beau de voir que la communauté reste solidaire, même si on passe par des moments difficiles , a dit une manifestante à Montréal.

Je ressens beaucoup de tristesse. C’est un peu comme une journée de deuil parce qu’on pense à tous ces gens qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés pour la survie de l’Ukraine , a dit une autre.

Au cours de l'année passée, les héroïques forces armées ukrainiennes et le peuple ukrainien se sont unis pour défendre la liberté en Europe face à l'assaut génocidaire de la Russie. Le courage et la détermination du peuple ukrainien inspirent le monde , avait déclaré plus tôt Alexandra Chyczij, présidente nationale de l' UCC , sur la page Facebook de l'organisation.