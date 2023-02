Le fédéral injecte 5,3 M $ pour soutenir l’Université de Saint-Boniface

C'est le ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et député de Saint-Boniface−Saint-Vital, Daniel Vandal, qui en a fait l'annonce, au nom de la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor. Sarah Guillemard, ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation du Manitoba, et Wayne Ewasko, ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, devaient aussi être présents.

Concrètement, le gouvernement du Canada octroie près de 3 millions de dollars sur 3 ans pour que l'Université se dote d'un logiciel qui permettra aux étudiants de s'inscrire, mais aussi d'avoir accès à leur dossier en ligne jusqu'à l'obtention de leur diplôme, est-il indiqué dans un communiqué de presse.

L'établissement d'enseignement supérieur disposera ainsi d'un progiciel moderne, convivial, sécuritaire et en français pour centraliser ses opérations et toutes ses données pour la gestion des dossiers étudiants, à compter de l’inscription des étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme, y compris les données liées aux offres de cours et programmes en ligne ou à distance , développe le communiqué.

L'Université contribue à la hauteur de 1,2 million de dollars à cette initiative.

La transformation numérique en cours permettra entre autres d’améliorer de façon importante nos communications institutionnelles, la gestion de nos données, la livraison de cours en ligne et à distance, de même que la fonctionnalité de notre portail étudiant. Par ricochet, nous anticipons ainsi pouvoir maintenir notre avantage concurrentiel et demeurer à l’avant-garde des transformations qui s’opèrent dans le milieu postsecondaire afin de répondre encore davantage aux enjeux sociaux, économiques, culturels et communautaires de notre temps , indique la rectrice de l'Université de Saint-Boniface, Sophie Bouffard, par voie de communiqué.

Améliorer le positionnement de l'USB

Par ailleurs, le fédéral injectera 800 000 $, toujours sur une période de 3 ans, pour permettre à l'Université de moderniser ses communications et son image de marque auprès des communautés francophones du Manitoba et des Prairies .

L'investissement a pour but d'aider l'Université à augmenter sa capacité de recrutement. De nouveaux outils promotionnels seront notamment créés. L'Université pourra également augmenter ses activités de recrutement, fait savoir le communiqué.

Ces projets sont financés dans le cadre de l’Entente Canada–Manitoba relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle pour les années 2020-2021 à 2022-2023.