Les hausses des tarifs d’électricité demandées par Énergie NB ne font pas consensus

À travers leurs derniers plaidoyers devant la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, le distributeur provincial d’électricité et son plus gros client ont continué à se décocher des flèches, vendredi à Fredericton.

Énergie NB souhaite augmenter de 8,9 % les tarifs d’électricité de ses clients résidentiels et commerciaux dès le 1er avril. Pour ce faire, elle doit obtenir la permission de la Commission de l’énergie et des services publics, qui vient de tenir des audiences de deux semaines à ce sujet.

J. D. Irving Ltd. est le plus important client d’Énergie NB et s’est au cours de ces audiences farouchement battu contre la hausse de tarifs demandée.

La semaine dernière, une révélation est venue perturber les audiences. Pour étayer sa demande, Énergie NB avait présenté des estimations de ses coûts futurs effectuées en juin 2022. Or, il a été révélé que la société d’État avait fait d’autres estimations par la suite, en se basant sur les prix moins élevés de certaines ressources.

Sur l’ordre du président de la commission, Énergie NB a présenté à contrecoeur ses projections les plus récentes. Elles démontrent que le total des revenus et des dépenses prévu l’année prochaine serait plus positif que ne le laissaient croire les projections de juin 2022.

Nancy Rubin, l'avocate de J. D. Irving, a plaidé contre la hausse des tarifs d'électricité demandée par Énergie NB. Photo : CBC / Jonathan Collicott

Nancy Rubin, l’avocate de J. D. Irving , s’est servie de cette révélation pour arguer qu’une hausse de 8,9 % des tarifs n’était pas justifiée.

Elle n’a pas voulu dire quel pourcentage serait acceptable aux yeux de son client, mais a quand même avancé que 0 % serait trop peu.

John Furey, l’avocat représentant Énergie NB, a demandé à ce qu’on écarte les estimations les plus récentes. Si l’on insiste pour en tenir compte, il a dit qu’il ne fallait pas regarder seulement les chiffres que l’on voulait bien voir, en rejetant les autres qui appuient la requête du distributeur d’électricité.

En effet, si les récentes projections d’Énergie NB dressent un portrait plus rose pour l’an prochain, ils font en revanche état de pertes financières importantes et inattendues pour l’année en cours.

La situation financière d’Énergie NB s’est détériorée de façon importante aux second et troisième trimestres de [cet] exercice financier , a plaidé Maître Furey.

Aux audiences, la papetière Twin Rivers Paper, qui a une usine à Edmundston, et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante se sont opposées aux hausses de tarifs demandées par Énergie NB.

L’avocat Scott Stoll, qui représente trois entreprises municipales de services publics à Edmundston, Saint-Jean et Perth-Andover, a quant à lui affirmé que l’on devait permettre à Énergie NB de hausser les tarifs de 8,9 %.

François Beaulieu est le président de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Jonathan Collicott

François Beaulieu, le président de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, a mentionné qu’il était conscient qu’Énergie NB désirait une réponse à temps pour pouvoir augmenter ses tarifs le 1er avril.

Étant donné la complexité du dossier, il n’est pas garanti qu’une décision sera annoncée avant cette date. Nous allons travailler avec diligence, mais il y a beaucoup de matériel à étudier , a déclaré François Beaulieu.