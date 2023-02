Rassemblement à Toronto pour marquer l’anniversaire de l’invasion russe en Ukraine

De nombreux Ukrainiens qui ont fui leur domicile à cause des violences font partie du rassemblement.

Les manifestants se sont rendus au carré Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville, où un rassemblement a eu lieu pour marquer l'occasion. Le premier ministre Justin Trudeau, la ministre de la Défense nationale Anita Anand et le premier ministre de l'Ontario Doug Ford ont pris la parole, parmi d'autres dignitaires.

Justin Trudeau a harangué la foule présente devant l'hôtel de ville de Toronto. Il a souligné le soutien du Canada à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

C'est une nuit pour célébrer l'Ukraine, et le fait que nous sommes tous encore debout , a déclaré Justin Trudeau, écharpe bleu et jaune autour du cou.

« Il y a un an aujourd'hui, une nouvelle guerre a éclaté en Europe, atteignant une ampleur jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un dictateur a envahi un pays voisin, a tenté d'annexer un territoire que ses soldats ont saisi par la force et a commencé à bombarder de façon inconsidérée des immeubles d'habitation et de hôpitaux. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il a rappelé que le Canada a accueilli plus de 167 000 citoyens ukrainiens depuis l'année dernière et a signifié le soutien moral et militaire continu du pays, quelques heures après avoir annoncé l'envoi de quatre chars Leopard 2 supplémentaires à l’Ukraine.

M. Poutine, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire ., a-t-il adressé, sous les cris de Slava Ukraini [Gloire à l'Ukraine] émanant de la foule.

Les gens ont chanté l'hymne national ukrainien, scandé des slogans et agité des drapeaux ukrainiens et canadiens. Des manifestations pour dénoncer la guerre ont eu lieu plus tôt vendredi à la mairie et dans les écoles locales.

Le rassemblement s'est arrêté à l'hôtel de ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Des marches similaires ont lieu dans 300 villes du monde.

Avant la marche, M. Trudeau s'est rendu à l'école catholique St. Demetrius, dans le nord-ouest de Toronto, où il a rencontré des élèves, dont certains nouveaux arrivants ukrainiens.

Le premier ministre a accueilli les élèves et les a remerciés pour les chansons ukrainiennes qu'ils ont chantées avant d'entrer.

Drapeau levé en solidarité

Le premier anniversaire de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est un sombre rappel de la nécessité d'une action urgente pour résoudre cette crise en cours , a déclaré Marc Shwec, président du comité Stand With Ukraine de la section de Toronto du Congrès des Ukrainiens canadiens, qui a organisé l'événement.

En tant que Canadiens, nous soutenons l'Ukraine parce que les Ukrainiens défendent leur liberté, leur sécurité européenne et les valeurs démocratiques occidentales. Nous devons être du bon côté de l'histoire , a-t-il ajouté dans un communiqué.

Une cérémonie de lever du drapeau ukrainien a eu lieu vendredi matin à l'hôtel de ville de Toronto, afin de réaffirmer la solidarité de la ville avec le pays.

La mairesse adjointe Jennifer McKelvie (deuxième à partir de la droite) a levé le drapeau ukrainien devant l'hôtel de ville de Toronto vendredi. Photo : Radio-Canada

Ce drapeau flotte ici sans arrêt sur la place Nathan Phillips depuis le début de l'invasion, et je m'engage à le faire flotter ici pour montrer notre solidarité avec l'Ukraine et notre communauté ukrainienne , a déclaré la mairesse adjointe McKelvie.

Plus d'informations à venir.