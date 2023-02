La caméline du Témiscamingue consommée à travers le monde

L'huile de caméline, qui peut remplacer l’huile d’olive en cuisson, est produite en Montérégie à partir de cultures provenant notamment du Témiscamingue. L'entreprise compte sur une dizaine de producteurs témiscamiens pour son approvisionnement.

La ferme Alain Sarrazin de Lorrainville a été la première à être approchée au Témiscamingue pour cultiver la caméline. Le copropriétaire Danik Sarrazin se souvient du défi de taille qu’avait représenté l’ajout de cette culture à ses terres, alors que très peu de producteurs au Québec s’y intéressaient.

C'est sûr que le fait que ce soit peu connu, la production est à écrire. On a une base parce qu'on sait quand même que la caméline est une crucifère, comme le canola. C'est depuis 2015 qu’on en produit, donc on a quand même une bonne base sur les besoins de la plante et du sol. Mais à chaque année, on fait de nouveaux essais pour essayer d’améliorer la production et les rendements , explique Danik Sarrazin.

Danik Sarrazin, devant les installations de la ferme Alain Sarrazin de Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un climat idéal

L'agronome est également celui qui chapeaute la production dans la région avec son entreprise Agritem. Il établit le lien entre les producteurs du Témiscamingue et Signé Caméline. Lorsque la culture de la caméline a débuté dans la région, il y a huit ans, on comptait 10 hectares de plantation, alors que maintenant, la superficie est de 400 hectares pour le Témiscamingue.

Bien que la caméline soit cultivée dans le sud de la province, c'est une plante de climat frais, souligne Danik Sarrazin.

C'est pourquoi aussi ils nous ont approchés au départ. Il y a une année que ça peut être problématique pour eux au niveau du rendement, ou nous aussi on peut avoir des problématiques pendant que ça va bien pour eux. C'est vraiment une façon de sécuriser leurs approvisionnements , résume-t-il.

Les graines sont ensuite transportées jusqu'à l’entreprise de la Montérégie et pressées à froid pour en extraire l'huile.

Un plant de caméline à maturité. Photo : Gracieuseté

Une grande reconnaissance à l’étranger

Les huiles de caméline vierges et torréfiées sont notamment exportées au Japon, en Chine, à Singapour, en France et aux États-Unis. Un marché appelé à grandir, assure la PDG Chantal Van Winden. À chaque fois qu'on s'en va en exportation, on ramène de l'argent de l'extérieur ici, au Témiscamingue , illustre-t-elle.

Une fierté pour Danik Sarrazin.

« On ne se rend pas compte de toute la portée du projet. Nous, on fait notre production au champ et on essaie que ce soit intéressant, mais c’est sûr que c’est valorisant de voir son produit transformé et aller à l’étranger. » — Une citation de Danik Sarrazin, producteur

Récemment, leur huile torréfiée a remporté le premier prix du Bocuse d’Or Sirha Innovation, l’un des concours gastronomiques les plus prestigieux en France. C’est une première pour un produit canadien, qui s’est démarqué par sa qualité, mais également son unicité.

« L'huile de caméline torréfiée, il n’y a personne d'autre à travers le monde qui a fait ça. » — Une citation de Chantal Van Winden, PDG de Signé Caméline

Signé Caméline a également obtenu une reconnaissance de l'Organisation mondiale de la Gastronomie à titre de produit d'exception de la terre à l'assiette.