Churchill Falls : une alliance gagnant-gagnant pour le Québec et Terre-Neuve?

Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent-ils trouver une entente et un prix qui apaiseront la colère des Terre-Neuviens et qui assureront l’approvisionnement énergétique du Québec en vue d’un avenir carboneutre?

Entrevue avec l’ancien ministre libéral de l’Énergie Pierre Moreau, qui a défendu le contrat de 1969 devant la Cour suprême du Canada.

Pourquoi est-ce important d’avoir ces discussions un peu moins de 20 ans avant l’échéance du contrat?

Le renouvellement du contrat en 2041 peut paraître éloigné. Toutefois, si le contrat n'était pas renouvelé, même si j’en doute, cela obligerait le Québec à trouver d'autres sources d'approvisionnement pour compenser la perte de la production de Churchill Falls. Comme plan B, il faudrait donc un nouveau barrage qui pourrait prendre à peu près 15 ans à construire entre le moment de la conception et celui de la mise en service, ce qui serait très proche de la date d’échéance.

Beaucoup de Terre-Neuviens expriment du ressentiment à l’égard des termes de l’entente signée en 1969 avec Hydro-Québec et croient que leur province s’est fait avoir par le Québec. Est-ce le cas?

Non, ce n'est pas le cas. Pour comprendre l’entente, il faut faire un peu d’histoire. La compagnie Churchill Falls, en 1961, imagine le projet de construction de la centrale qu’on connaît aujourd’hui. Elle vient voir Hydro-Québec, qui existe depuis 1944, pour établir une entente.

Hydro-Québec, à cette époque, fait face à une hausse de la demande d'énergie dans la province. La société a la technologie et la main-d'œuvre pour développer des sources d'hydroélectricité sur le territoire du Québec. Au départ, elle dit non à Churchill Falls. Ça va prendre cinq ans avant qu'on signe une lettre d'entente, soit vers 1966, pour mettre en œuvre la construction du barrage de Churchill Falls.

Ce que Terre-Neuve veut, c’est venir chercher l’expertise d'Hydro-Québec. On lui demande de construire la ligne qui va amener l'électricité vers les consommateurs. On bénéficie donc, pour une très longue période de temps, d’un acheteur qui assume tous les dépassements de coûts de construction de la centrale.

Des lignes de transport d'électricité à Churchill Falls Photo : JACQUES BOISSINOT/La Presse Canadienne

À ce moment-là, Hydro-Québec prend des risques très importants. En contrepartie, elle demande que le prix soit fixe pour la durée de l'entente.

En 1969, au moment où Terre-Neuve conclut cette entente, le prix de l'énergie est très bas et on ne croit pas que les prix de l'électricité vont augmenter. En plus, à l’époque, plusieurs disent que l’avenir de l’industrie énergétique est dans le nucléaire.

Un an plus tard, on connaît la crise de l'énergie, les prix montent en flèche. Neuf ans après, il y a un accident nucléaire à Three Mile Island, en Pennsylvanie, qui fragilise la confiance envers le nucléaire.

Donc, les risques pris par Hydro-Québec en 1969 se sont avérés de bons risques qui ont été payants et, de fait, le ressentiment des Terre-Neuviens n'est pas basé sur l'inadéquation des risques dans le contrat. C’est plutôt la perception qu’on en a aujourd'hui. S'il y a eu une erreur de la part des négociateurs de Terre-Neuve, ç'a été d'accepter un prix fixe (non indexé) sur une aussi longue période.

M. Legault sait très bien qu'en politique la perception est plus importante que la réalité. Comme il souhaite renégocier l'entente, il faut qu'il donne à son collègue Andrew Furey une bonne main et lui dise : Écoute, on va avoir une entente que tu pourras facilement décrire à tes commettants comme bonne pour l'avenir.

Pourquoi une entente est-elle inévitable, selon vous?

C’est que les enjeux sont énormes. Pour Hydro-Québec, ça représente 15 % de la production d'électricité, soit le tiers de sa profitabilité. En 2022, la société a fait des profits records : 4,5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard qui nous vient des profits tirés de l'entente de 1969.

Le Québec s’engage à devenir carboneutre en 2050. Il faudra non seulement compter sur les économies d'énergie, mais aussi sur l'arrivée de nouvelles capacités de production. Le fleuve Churchill, où est située la centrale de Churchill Falls, représente la plus grande capacité hydroélectrique du monde.

Le barrage de Muskrat Falls, sur le fleuve Churchill, en septembre 2019 Photo : Nalcor

Il y a deux autres projets auxquels il serait possible de s'intéresser :

1) Muskrat Falls, qui a coûté près de 14 milliards, qui n’est pas terminé et qui représente un gouffre financier pour Terre-Neuve;

2) Gull Island, qui n'a pas commencé et dont la capacité de production serait d'à peu près la moitié de celle de Churchill Falls.

La production de ces deux futures centrales transitera par la ligne qui passe par le Québec, car les lignes sous-marines vers les Maritimes sont trop peu fiables.

Il y a donc un intérêt pour les deux provinces à s’entendre pour qu’ensemble elles puissent mettre à profit le potentiel énorme du fleuve Churchill et exporter l’électricité sur les marchés des États du nord de l'Amérique. Le Québec pourrait tenter d'amoindrir l’impact de l’entente avant sa fin en 2041 afin de s’assurer d’avoir d'autres projets communs.

Peut-il y avoir une solution gagnant-gagnant?

Il y a une marge de manœuvre pour négocier une solution gagnant-gagnant. Pour M. Legault, c'est très facile de convaincre les Québécois. Sophie Brochu l’a dit durant le dévoilement des résultats financiers : après 2041, l'électricité provenant de Churchill Falls va coûter beaucoup plus cher.

À l’heure actuelle, le Québec s'approvisionne à 0,2 ¢/kWh et revend l'électricité à 8,2 ¢/kWh, alors que les coûts de production de nos centrales sont autour de 11 ¢/kWh. Imaginez si on devait construire une nouvelle centrale : le coût de production serait beaucoup plus élevé. Il y a des enjeux immenses en matière de revenus pour les deux provinces, en plus du potentiel d’exporter.

Terre-Neuve a-t-elle la capacité de refuser de négocier avec le Québec?

Si j'étais négociateur pour le Québec, je ne m'aventurerais pas à répondre à cette question pour éviter d’humilier ou de choquer les négociateurs qui seraient en face de moi. Cela dit, la capacité de production du fleuve Churchill dépasse largement les besoins intérieurs de Terre-Neuve-et-Labrador, et en plus, cette province est à la recherche de revenus additionnels.

Hydro-Québec est le meilleur partenaire pour développer le potentiel énergétique sur les marchés d’exportation. Notre ligne électrique a la capacité d'acheminer de l'électricité vers les États de la Nouvelle-Angleterre et Hydro-Québec a déjà des ententes avec le nord-est des États-Unis.

Les propos de cette entrevue ont été adaptés à des fins de concision et de clarté.