Assez french : l’intimité linguistique de la famille Normand dévoilée

La fransaskoise Alexis Normand présente son premier documentaire Assez french. Un court métrage empreint de vulnérabilité qui porte sur l’appartenance et la langue française en Fransaskoisie.

Produit par l’Office national du film du Canada (ONF), le documentaire de 18 minutes nous fait pénétrer dans l'intimité de la famille Normand : son chalet au bord du lac Wakaw.

« Assez french raconte comment notre famille exogame fait pour transmettre la langue et la culture de façon intergénérationnelle en Saskatchewan. » — Une citation de Alexis Normand, rèealisatrice du film Assez french

En intimité linguistique

Entre frères et sœurs, parents et enfants, ont lieu de franches discussions sur l’identité linguistique de cette famille fransaskoise qui préfère parler l’anglais dans son intimité.

Les images captées par l’agile caméra du directeur de la photographie Sergio Olivares sont entrecoupées de vidéos familiales des années 90 : châteaux de sable, couchers de soleil, nostalgie et beauté d’un été saskatchewanais.

À l'intérieur du chalet, de vives discussions ont lieu. L’éducation en français des enfants en valait-elle la peine? s’interroge un frère alors que le patriarche s'émeut de voir ses petits-enfants pouvoir aujourd'hui parler français, son héritage linguistique reconquis.

Sur le circuit des festivals

Ce premier court métrage marque déjà les esprits. Il est en lice pour le prix du meilleur film franco-canadien au Rendez-vous Québec Cinema à Montréal. Assez french a également fait partie de la sélection du festival Cinéfest de Sudbury et du festival Cinema on the Bayou de Lafayette en Louisiane.

« Je souhaite que le film offre l'occasion à d'autres francophones qui ne se sont jamais vraiment reconnus dans une histoire de la francophonie, de se voir enfin. » — Une citation de Alexis Normand, rèealisatrice du film Assez french