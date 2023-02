Quitter l’Ukraine en guerre pour refaire sa vie à Saguenay

Pendant des mois, les petites Milena et Veronica ainsi que leur mère Victoriya ont fui la guerre avant d'arriver à Saguenay où elles sont hébergées.

Un peu comme une itinérante à se promener dans les camps de réfugiés. Elle m'a dit: "Joan, je ne me suis jamais sentie aussi pauvre de toute ma vie. Faire la file pour avoir du lait ou pour avoir du beurre." [...] Quand elle a décidé de quitter, Victoriya, elle a vraiment décidé de quitter pour sauver ses filles, pour mettre ses filles en sécurité , raconte Joan Simard, une résidente de Saguenay et ex-conseillère municipale, qui les a accueillies chez elle.

Joan Simard est bien heureuse de leur avoir fait une place, mais elle est à même de constater les écueils sur leur chemin.

C'est vraiment une belle expérience de vie. Je ne regrette rien. C'est exigeant et il faut avoir plus que juste la bonne volonté de le faire. Il faut être conscient des enjeux. [..] Ils ont un programme spécial pour les réfugiés, mais ça donne à peu près 1100 $ par mois pour une famille pour se loger, pour se nourrir, pour tout ça. On comprend bien que ce n'est pas suffisant , poursuit-elle.

Joan Simard est consciente des défis auxquels font face les Ukrainiens qui arrivent ici. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il y a aussi d’autres enjeux, comme l'apprentissage du français. La mère des fillettes était d'ailleurs à son cours de francisation lors du passage de Radio-Canada.

Pour faciliter l'arrivée des réfugiés, Joan Simard croit qu'un centre de ressources devrait être créé, regroupant tous les services qui leur sont destinés.

Pour les soins dentaires et médicaux, des proches et des connaissances de Joan Simard ont aidé la famille de Victoriya.

Je pense que ma soeur a passé des avant-midis pour avoir un service, pour avoir la ligne finalement pour avoir un médecin, pour voir un médecin en urgence, plutôt qu'attendre à l'hôpital pour ne pas attendre avec les enfants. Ça, ce sont des enjeux incroyables , enchaîne-t-elle.

Des démarches complexes

La photographe ukrainienne Anastasia Morozova a immigré au Québec en 2018. Elle est maintenant installée à Saguenay.

Même si les démarches administratives sont complexes, elle veut maintenant faire venir au Canada sa cousine qui a perdu son mari au combat.

Je suis vraiment triste à cause de ça. On perd nos gens. On perd notre futur. On perd beaucoup de nos enfants. [...] C'est très important pour chaque pays, pour chaque nation , exprime celle qui a quitté son pays, car il lui était difficile de travailler dans son domaine .

Anastasia Morozova est installée au Québec depuis 2018. Photo : Radio-Canada

Anastasia croit que l'Ukraine peut encore gagner, à condition que le pays obtienne plus d’aide.

Notre armée a besoin de beaucoup de rotation. J'ai parlé avec beaucoup d'Ukrainiens et ils sont beaucoup fatigués. On a besoin maintenant de la force parce que les Ukrainiens sont fatigués , conclut-elle.

D’après un reportage de Laurie Gobeil