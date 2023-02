Fin de la vente aux enchères des permis de magasins d’alcool

Certains permis de magasins d’alcool ont été vendus à plus d’un million de dollars alors que la vente aux enchères organisée par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) s’est achevée vendredi après-midi dans la province.

Par exemple, à La Ronge, dans le nord de la province, la vente d’un permis s’est conclue aux enchères à plus de 3,2 millions de dollars, indique la SLGA .

Pourtant, le revenu net prévu par la SLGA pour l'ensemble de ses 34 magasins entre les années 2022 et 2023 est de 395 000 $.

Selon la SLGA , les profits générés par les ventes aux enchères seront utilisés pour payer les coûts associés à la liquidation de la Société.

Le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU), qui représente 500 employés de la SLGA , dénonce cette décision de vente des magasins depuis l’annonce du gouvernement à l’automne dernier.

Nous sommes passés par toute la gamme des émotions qui accompagnent cette situation : on nous a dit que nous allions perdre notre emploi, on nous a dit que nous devions chercher du travail ailleurs et tout le système est en train d'être fermé , indique le vice-président du SGEU , Bob Stadnichuk.

En automne dernier, lors du discours du Trône, le gouvernement de la Saskatchewan avait annoncé son intention de privatiser entièrement la vente d’alcool, à cause d’une importante diminution des revenus générés par les magasins d’alcool de la SLGA , au cours des dernières années.

Le processus de mise aux enchères a débuté le 6 février dernier et est réparti en six phases.

Entre les années 2018 et 2019, les magasins d’alcool de la SLGA généraient des profits de plus de 9 millions de dollars. Cependant, entre 2021 et 2022, ces profits avaient diminué à environ 3 millions de dollars, soit une chute de plus de 6 millions de dollars.

Avec les informations de Camille Cusset, Lloyd Pasquelletti et Perrine Pinel