Un ex-député conservateur ciblé par l’ingérence chinoise se confie

L’ex-député conservateur Kenny Chiu a goûté à la médecine de l’ingérence chinoise en 2021 et il a perdu son siège. Aujourd’hui, il réclame plus de transparence de la part des forces de renseignements.

Kenny Chiu affirme avoir été victime de la colère du dragon chinois, victime d’une campagne de dénigrement orchestrée par le régime communiste de Pékin.

L’homme d'affaires de Colombie-Britannique a été candidat dans Steveston-Richmond-Est à trois reprises depuis 2015.

Durant l’élection de 2019, il frappe à la porte d’un électeur d’origine chinoise et est accueilli à bras ouverts. Il m’a appuyé, il a pris une pancarte pour la mettre devant sa maison, il a dit qu’il allait voter pour moi.

Vingt-deux mois plus tard, lors de l’élection de 2021, la réaction devant cette même maison a été complètement différente.

Il était en colère, il m’a accusé d’être un traître. Il criait très fort et m’a fermé la porte au nez. C’était une réaction très émotionnelle que je ne comprenais pas.

C’est à ce moment que son équipe découvre ce qu’il appelle un effort concerté de désinformation et de mensonges dirigé contre lui et le Parti conservateur, sur le réseau social WeChat, l’équivalent chinois de Twitter.

Certains messages s’en prenaient à son chef Erin O’Toole, en l'accusant faussement de vouloir bannir au Canada l’application WeChat. D’autres s’attaquaient directement à Kenny Chiu parce qu’il avait présenté un projet de loi afin d’encadrer les actions d’agents politiques étrangers en sol canadien.

J’ai été ciblé parce que la Chine n’aimait pas mon projet de loi , estime le principal intéressé.

Le soir de l’élection, le 20 septembre 2021, Kenny Chiu a perdu par 3000 voix contre le libéral Parm Bains. Une circonscription que le conservateur avait gagnée par 2700 voix en 2019.

Est-ce que l’ingérence chinoise lui a coûté son siège? Peut-être, dit-il, mais c’est impossible de le savoir avec certitude.

Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans une élection, explique l’ex-député. Je ne vais pas blâmer uniquement le régime communiste chinois pour ma défaite, mais c’est clair que cela a joué un rôle.

Des effets qui ont été ressentis dans une dizaine d’autres circonscriptions au pays. Et qui ont pris le Parti conservateur par surprise.

Un vent de panique

Mitch Heimpel, un stratège conservateur dans l’équipe d’Erin O’Toole, se souvient du moment précis où le moment de panique a touché une poignée de candidats conservateurs.

C’était le soir du 2 septembre, après le débat à TVA, raconte-t-il. J’étais sur la route entre Montréal et Ottawa avec un collègue, et son téléphone s’est mis à sonner sans arrêt.

L'ex-chef conservateur Erin O'Toole Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Des candidats de l’Ontario et de la Colombie-Britannique appelaient en panique parce qu’ils se faisaient attaquer sur le réseau social WeChat. De nombreux messages anticonservateurs se répandaient comme une traînée de poudre. C’était clairement une attaque coordonnée , insiste Mitch Heimpel.

Parmi les circonscriptions visées, se souvient-il, on trouvait Steveston-Richmond-Est (celle de Kenny Chiu), Richmond-Centre, Coquitlam-Port-Coquitlam et Port-Moody-Port-Coquitlam, en Colombie-Britannique, ainsi que Markham-Stouffville et Aurora-Oak Ridge-Richmond Hill, en Ontario.

Ce sont des circonscriptions avec de fortes communautés d’origine chinoise, indique le stratège conservateur. La désinformation avait surtout pour origine des sites web considérés comme des porte-voix de Pékin. Ces mensonges anticonservateurs étaient ensuite relayés dans les médias sociaux.

Des reportages récents font état d’une campagne sophistiquée et raffinée, orchestrée par le régime communiste chinois dans le but d’influencer les résultats dans 11 circonscriptions. L’opération visait à favoriser des candidats dont les politiques s'alignaient avec celles de la Chine, donc neuf libéraux et deux conservateurs.

Le Parti conservateur affirme avoir tenté d’informer les services de renseignements canadiens, mais sans succès.

Walied Soliman représentait le Parti conservateur au sein du groupe de surveillance sur la sécurité et l’intégrité des élections, composé par la GRC , le SCRS , le CST et le Conseil privé.

Ces menaces spécifiques à notre démocratie n’ont jamais été soulevées , écrit M. Soliman sur Twitter. Nos inquiétudes et nos préoccupations n’ont jamais été prises au sérieux.

Après l’élection, poursuit-il, nous avons offert tous nos éléments de preuve au groupe. La réponse : un haussement d’épaules. C’était irréel.

Kenny Chiu raconte une histoire semblable.

Quand j’ai remarqué que j’étais ciblé par l’ingérence de la Chine, j’ai contacté le SCRS immédiatement, rapporte-t-il. À ce jour, il ne m’a toujours pas contacté pour effectuer un suivi.

Intégrité électorale

Depuis plusieurs semaines, Justin Trudeau répète que les Canadiens peuvent avoir confiance dans l'intégrité de nos élections , que ce sont les Canadiens qui ont décidé du résultat des élections .

Le premier ministre Justin Trudeau Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Kenny Chiu affirme que Justin Trudeau a en partie raison, mais que le premier ministre joue sur les mots.

C’est vrai que c’est impossible de savoir quel a été l’effet réel de l’ingérence chinoise , reconnaît l’ex-député.

L’opération ne visait que 3 % des circonscriptions du pays. Il n’y a qu’une poignée de circonscriptions au pays où la population sino-canadienne a assez de poids pour faire réellement pencher la balance.

Mais il ne faut pas ignorer le problème pour autant, selon lui. À partir de quel moment l’intégrité de l’élection est-elle menacée? Combien de votes ça prend? 10 000? 100 000?

Le processus démocratique est aussi important, sinon plus, que le résultat final, soutient Mitch Heimpel. Les électeurs doivent avoir confiance dans le fait que le système électoral fonctionne, sinon ça soulève des questions et c’est dangereux pour notre démocratie.

Il faut une enquête publique sur l’étendue de cette ingérence, afin de savoir si elle a eu un effet et si les forces de sécurité ont agi de la bonne façon , selon le conservateur.

Enquête publique?

Un appel qui trouve écho chez l’ex-directeur général des élections Jean-Pierre Kingsley. Une enquête publique est nécessaire pour empêcher que ça se reproduise , dit-il.

Jean-Pierre Kingsley (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Kingsley, les Canadiens doivent savoir quelles sont les 11 circonscriptions visées, afin que les états financiers des candidats supposément favorisés par Pékin soient scrutés à la loupe. Allez vérifier qui a contribué et pour combien, afin d'essayer de voir s’il se dessine un patron ici.

Le premier ministre Justin Trudeau semble peu chaud à l’idée d’une enquête publique.

Nous allons encourager le travail qui se fait en comité parlementaire et par différents experts, dit-il, pour continuer de nous doter d'encore plus d'outils, pour assurer la protection de nos démocraties.

Selon Jean-Pierre Kingsley, l’étude du comité parlementaire est insuffisante.