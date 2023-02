Fermont se mobilise pour la construction d’une nouvelle ligne électrique

La Ville de Fermont et la MRC de Caniapiscau demandent au ministre de l’Économie et à Hydro-Québec la construction d’une nouvelle ligne électrique. Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, soutient que la limite de capacité de transport d’énergie est atteinte avec les divers projets d'expansion des minières de la région.

Environ 160 kilomètres de nouveaux câbles électriques seraient nécessaires entre Fermont et le poste Montagnais, selon Martin St-Laurent. Présentement, la région a un enjeu par rapport à l’électricité pour le développement économique , soutient le maire.

Le maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau, Martin St-Laurent Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Une nouvelle ligne répondrait aux besoins des deux compagnies minières, Minerai de fer Québec et ArcelorMittal. Pour donner un avenir à l’industrie minière pour se classer aussi dans l’acier vert et [compléter] toutes les étapes pour rencontrer les nouvelles normes qu’on va avoir dans les 10, 15 ou 20 prochaines années , mentionne Martin St-Laurent.

La ligne de transport existante a été construite en 1972. Selon Martin St-Laurent, 160 kilomètres de nouveaux câbles électriques seraient nécessaires entre Fermont et le poste Montagnais. Photo : Radio-Canada

Celui-ci soutient qu’une étude a été commandée notamment par la Ville de Fermont et la MRC de Caniapiscau pour démontrer la viabilité de la construction d’une nouvelle ligne. L’étude sera remise dans les prochaines semaines au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et à Hydro-Québec.

« La région s’est mobilisée pour faire une étude de coûts, bénéfices d’une ligne supplémentaire. » — Une citation de Martin St-Laurent, maire de Fermont

On a demandé une rencontre pour présenter ce qu’il y a là-dedans. Présenter les projets des minières, parce que les projets sont dans ce rapport-là : qu’est-ce qu’elles aimeraient faire pour être plus vertes, pour décarboner , explique Martin St-Laurent.

Hydro-Québec confirme que la ligne arrive à sa [pleine] capacité , mais la société d’État analyse les différents scénarios pour augmenter le transport d’énergie vers Fermont.

Oui, ça a été considéré, la construction d’une autre ligne. Mais présentement, ce qu’on regarde, c’est surtout le rehaussement de la ligne existante , expose le porte-parole pour Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre.

Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada

Ce sont des travaux qui sont beaucoup plus coûteux, qui sont plus longs également. Donc quand on peut augmenter la capacité d’une infrastructure existante, ça peut être une option à privilégier , ajoute le porte-parole.

Minerai de fer Québec se positionne dans la transition énergétique

De son côté, Minerai de fer Québec souhaite obtenir de l’énergie additionnelle pour électrifier certains procédés dans les prochaines années, comme l'explique sa cheffe aux affaires publiques, Noémie Prégent-Charlebois.

On a mené une étude de faisabilité. Les conclusions sont positives pour qu’on puisse améliorer la teneur de notre concentré de fer à 69 %. Pour mener ce projet-là, qui représente un investissement de 470 millions de dollars, on a besoin de puissance électrique supplémentaire , assure celle qui ne souhaite pas préciser le nombre de mégawatts nécessaires au projet.

La cheffe des affaires publiques à Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois, rencontrée à Fermont Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La Ville de Fermont envisage aussi de poser sa candidature aux appels d’offres d’Hydro-Québec pour l’octroi de bloc d’énergie éolienne. La région devra donc à la fois convaincre Québec de leur accorder cette énergie et convaincre Hydro-Québec de construire une nouvelle ligne électrique.