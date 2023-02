La Nation métisse de l’Alberta conteste l’accord d’autonomie des Métis du Manitoba

La Nation métisse de l’Alberta a signé un accord d'autonomie mis à jour avec Ottawa, alors même qu'elle conteste devant la justice un accord similaire conclu entre les Métis du Manitoba et le gouvernement fédéral.

Dans une demande de révision judiciaire déposée en 2021 devant la Cour fédérale, la Nation métisse de l’Alberta (MNA) fait valoir que l'accord d'autonomie conclu entre le Canada et la Fédération métisse du Manitoba (MMF) avait attisé le conflit au sein des Métis et porté atteinte à l'honneur de la Couronne.

La MNA voulait par conséquent que l'entente soit annulée, ou du moins considérée comme invalide. Elle alléguait que l’accord autorisait la fédération manitobaine à potentiellement se substituer à d'autres organisations métisses en attirant leurs membres.

La MMF avait quitté le Ralliement national des Métis (RNM) qui regroupe et représente des gouvernements métis du Canada, soit ceux de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

Ce faisant, elle avait commencé à inviter des Métis vivant à l’extérieur du Manitoba à se joindre à elle, ce que le Ralliement national des Métis n’autorise pas.

La MMF avait même lancé une tournée dans des villes de l’Ouest canadien et de l’Ontario.

Les raisons d’un nouvel accord

Audrey Poitras, la présidente de la Fédération métisse du Manitoba indique vendredi dans une déclaration fournie à CBC /Radio-Canada que la signature de l'accord mis à jour a un rapport avec la contestation judiciaire en cours et qu’il vise à répondre à de nombreuses préoccupations de son organisation.

Maintenant que notre accord d'autonomie gouvernementale conclu avec le Canada a été mis à jour, nous évaluerons comment nous allons poursuivre notre poursuite [judiciaire] , fait-elle savoir.

La MNA , qui compte 47 000 membres, a initialement demandé une injonction empêchant la MMF , fort de 44 000 membres, d'essayer de débaucher des citoyens sur ce qu’elle prétendait être son territoire exclusif.

La MMF a affirmé qu'elle représente désormais les citoyens de la Nation métisse de l'Alberta et a soutenu la création et le développement d'une nouvelle organisation métisse en Alberta connue sous le nom de Fédération des Métis de l'Alberta, pour agir comme un satellite de la MMF et, à terme, pour se substituer à la MNA , indique son dossier.

La MN-S également préoccupée

La Nation métisse de la Saskatchewan (MN-S) affirme partager les préoccupations de son homologue albertaine, alléguant elle aussi que l'accord de la MMF permettait effectivement à celle-ci de remplacer la MN-S sur son territoire d'origine.

La décision du Canada de signer l'accord sur l'autonomie gouvernementale de la MMF a exacerbé les divisions internes au sein de la Nation métisse , soutient-elle, en refusant toutefois de commenter davantage l'affaire lorsqu'elle a été sollicitée à cet effet.

Pour rappel, la Nation métisse de la Saskatchewan est également signataire d'une entente d'autonomie gouvernementale avec Ottawa.

Aucune des allégations n'a été testée en cour.

Un ministre fédéral parmi les intimés

Le dossier judiciaire désignait la MMF et Marc Miller, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, comme intimés. Les deux ont déposé des avis de comparution, mais aucune réponse détaillée n'a été fournie à ce sujet.

Le bureau du ministre n'avait pas encore pas répondu aux questions sur la contestation judiciaire au moment de la publication de cet article.

À propos du nouvel accord avec la MNA , il estime vendredi dans un communiqué que celui-ci revitalisera et transformera notre relation de gouvernement à gouvernement .

La MMF a refusé de commenter directement l'affaire. Mais dans une déclaration générale, son président, David Chartrand, dit rejeter l'idée que la compétence de son organisation s'arrête à la frontière du Manitoba.

Les Métis de la rivière Rouge reviennent par milliers au sein de notre gouvernement, car ils savent que nous défendons fermement notre identité, notre culture et notre nation distinctes , soutient-il, en ajoutant : Nous ne serons pas arrêtés par quiconque cherche à voler notre identité.

L'entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba de 2021 affirme que la MMF est le gouvernement démocratique des Métis du Manitoba, historiquement connus sous le nom de Métis de la rivière Rouge.

