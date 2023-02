Violetta et Ivan, des ambassadeurs ukrainiens sur glace

Sur la glace, en banlieue de Toronto, ils sont une douzaine de couples de patineurs à enchaîner les tours. Les regards sont fermés, aussi sérieux que l’on puisse être lorsqu’on tente des figures périlleuses, des pirouettes et des jetés dont la tolérance à l’erreur est minimale. Les gestes ont la grâce de ceux qui se sont affranchis de la technique pour laisser exprimer leur personnalité.

Parmi les patineurs, Ivan et Violetta sont des anonymes, si ce n’est qu’un détail attire l’œil, le pull jaune vif du jeune homme. Au dos, en bleu et en majuscule : Ukraine.

Ils s’ajustent sous les yeux de Filip, leur entraîneur, traquant les petits détails qui peuvent faire basculer une décision arbitrale, applaudissant lorsqu’il s’estime satisfait.

Pour le reste, ce sont deux jeunes adolescents parmi d’autres, essayant de faire de leur mieux dans cette ultime répétition avant de s’envoler pour Calgary, où les attendent les championnats du monde juniors.

Difficile d’imaginer à quel point leur vie est si éloignée de leurs comparses avec qui ils partagent la patinoire.

« On est parti sans notre matériel, on n’avait même pas nos tenues » — Une citation de Ivan Khobta, patineur artistique ukrainien

Depuis le début de la guerre, Violetta Sierova, 16 ans, et Ivan Khobta, 19 ans, ont quitté leur Kyiv natal, vécu l’exil en Suède, puis en Italie, pour s’établir enfin en Allemagne depuis juillet dernier. Je vis avec ma mère et mon chien , nous confie Violetta. Son regard s’illumine lorsqu’elle nous parle de Sima, son petit Jack Russell, cousin du désormais célèbre Patron, chien renifleur et héros de la nation décoré par Volodymyr Zelensky.

Ivan vit seul, avec comme voisin de palier son entraîneur, dans un centre d’hébergement pour sportif à Chemnitz, petite ville de 200 000 habitants au sud de Berlin. La mère et la sœur d’Ivan sont restées en Suède où la première a trouvé un emploi. Ses journées sont rythmées par les entraînements et les cours par correspondance à l’université.

Filip Zalevski est l'entraîneur d'Ivan et de Violetta. Photo : Radio-Canada / Mouaad EL YAAKABI

On y est bien , confie Filip Zalevski, on voyage beaucoup pour les compétitions et c’est une ville facile d’accès .

Il se souvient de ce 24 février 2022. Je me suis fait réveiller par un bruit sourd vers 4 h 30, je me suis recouché, puis quelques minutes plus tard j’ai entendu d’autres détonations . La guerre, c’est parfois les petites histoires qui la racontent le mieux.

Il sourit, nous dit qu’il n’avait jamais refait le fil des évènements, se souvient des messages des parents des patineurs lui disant que les enfants ne viendront pas s’entraîner aujourd’hui . L’anecdote peut surprendre, mais éclaire la sidération qu’ont vécue les Ukrainiens lorsque la guerre a frappé à leur porte.

Rapidement, le petit monde du patinage artistique international s’est mis en branle, avec ses maigres moyens, pour aider les athlètes et leur coach.

Bruno Marcotte, aujourd’hui entraîneur à Oakville, a invité son ami Filip à préparer la compétition dans ses locaux. Un geste humain , auquel a été sensible la direction du centre d’entraînement dans la banlieue de Toronto. On a envie de leur montrer notre soutien , nous dit Bruno. Après avoir côtoyé les jeunes athlètes pendant deux semaines, il est tombé sous le charme, j’aime leur énergie, ils ont une bonne attitude , leur prédit une belle carrière, loue leur talent et leur envie.

Après la glace, tous se retrouvent dans la même salle pour s’étirer, finir l’entraînement en douceur. Les athlètes redeviennent adolescents, Ivan est tout sourire, rayonne et fait des blagues. Violetta est plus en retrait, y compris lorsqu’il faut prendre la parole.

En mission pour leur pays

Ils ont appris à se soutenir, et surtout à se distancier de la guerre lorsqu’ils enfilent les patins : c’est notre travail, on doit rester concentré , dit Ivan.

Violetta fait la moue, confie qu’elle n’y arrive pas. Avant l'entraînement, sur ses réseaux sociaux, elle postait un message de soutien à son pays. Ils ne parlent que rarement de leur sentiment. En ces temps où les fils enterrent les pères, je me vois mal me plaindre de la guerre à mon père alors qu’il la fait , admet Ivan. Filip ne dit pas l’inverse, espère qu’ils apprendront à s’ouvrir et en attendant, les responsabilise : avant j’avais une relation avec leurs parents, maintenant je leur parle de tout, y compris d’argent et de budget. Notre relation a changé

« On a la chance de pouvoir parler directement aux gens et leur donner notre version des faits » — Une citation de Filip Zalevski, entraîneur de patinage artistique

Les trois se disent en mission, en participant à des compétitions partout dans le monde, ils parlent de leur pays, racontent leur version des faits. Filip milite pour l’exclusion des athlètes russes : ils ont bombardé nos piscines et nos gymnases . Sur son téléphone il montre une vidéo d’un couple de patineurs, ils avaient le potentiel pour représenter l’Ukraine, mais maintenant c’est fini, le garçon est exilé en Israël et la fille en Suède .

Anniversaire doux-amer

Une fois au Canada, la communauté ukrainienne a pris les trois en charge. Renata loge Violetta. Elle est impliquée dans le patinage artistique ukrainien depuis 30 ans, elle aussi est tombée sous le charme d’une jeune femme déterminée . Au petit soin, elle s’éclipse discrètement et revient quelques minutes plus tard avec un gâteau d’anniversaire. Violetta fête ses 16 ans un an jour pour jour après l'offensive russe en Ukraine, une date gravée à l’encre de sang pour son pays, encore une petite histoire.

Violetta ne risque pas d'oublier la date du début de l'offensive russe sur l'Ukraine, c'est également celle de son anniversaire. Photo : Radio-Canada / Mouaad EL YAAKABI