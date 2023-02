Les chauffeurs de la STLévis acceptent l’entente de principe, la grève prend fin samedi

Le transport en commun pourra donc reprendre dès samedi matin pour les Lévisiens, grâce à la signature de cette entente. Toutes les lignes normalement assurées par la StLévis. Elles reprendront leur service selon l’horaire habituel , assure le syndicat.

Réunis en assemblée générale, les membres du syndicat ont été convaincus par l'entente de principe. Cette convention collective se terminera le 31 décembre 2027. Elle répond aux trois exigences du syndicat, soit de meilleurs salaires, plus de postes permanents et la fin de la sous-traitance.

Dans l’entente, il y a des modalités encadrant la fin de la sous-traitance sur le territoire ainsi qu’une augmentation du nombre de postes permanents explique alors le syndicat dans un communiqué de presse.

Nos demandes ont toujours été claires, mettre fin à la sous-traitance et l’augmentation du nombre de postes permanents. Aujourd’hui on est fière d’indiquer qu’on a obtenu les gains recherchés. On a 15 postes permanents de plus et une confirmation que le contrat de sous-traitance à une date d’expiration prévue à la convention s’est alors réjoui Alain Audet, président du Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud.

Une hausse salariale est prévue dès la première année pour effectuer un rattrapage selon Simon Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics.

Cette hausse sera suivie de hausses qui offrent une protection contre l’inflation à nos membres si elle devait rester aussi élevée qu’actuellement. Dans l’environnement économique actuel, ces augmentations étaient essentielles pour s’assurer que les chauffeurs ne s’appauvrissent pas aujourd’hui ni dans le futur , a-t-il aussi indiqué.

La direction satisfaite

La Société de transport de Lévis est satisfaite de l'issue du vote des membres du syndicat.

« J’aimerais féliciter les équipes de négociation des deux parties pour leur travail soutenu au cours des dernières semaines. La nouvelle convention collective répond aux préoccupations exprimées par chacune des parties [...] », a déclaré le président de la STLévis, Steve Dorval.

La direction indique que le nouveau contrat de travail prévoit une bonification du salaire des chauffeurs de 17,5 à 20 % sur la durée de la convention. Le nombre de postes permanents passera graduellement de 80 à 95 à la fin de 2027.