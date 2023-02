La Vieille Maison acadienne de Meteghan remporte un prix de 10 000 $

Ce site acadien a pris la deuxième place du Beau sauvetage , un concours organisé par la Fiducie nationale du Canada. Les prix en argent sont destinés à aider des communautés à sauver un lieu du patrimoine qui importe , selon le site Internet de cet organisme de bienfaisance qui se consacre aux lieux historiques et patrimoniaux.

C’est le public qui décidait des vainqueurs en votant en ligne jusqu’au 22 février.

La vieille gare de train de Duncan, en Colombie-Britannique, a mis la main cette année sur le premier prix de 50 000 $ grâce aux 76 558 votes reçus.

La Vieille Maison acadienne de Meteghan a pris la deuxième place avec 52 775 votes et recevra 10 000 $.

Avec un financement de 3000 $ du gouvernement provincial et les dons et partenariats privés, Adrien B. Comeau, le président de la Société Vieille Maison, un groupe sans but lucratif dédié à la protection du lieu patrimonial, estime qu’il y a un pécule d’environ 20 000 $ pour commencer les rénovations.

Une toile aux couleurs du drapeau acadien a été installée sur le toit de la Vieille Maison de Meteghan. Photo : Facebook : LaVieilleMaison1

La Vieille Maison a été construite en 1796. Elle a subi un déménagement d’une vingtaine de kilomètres entre sa fondation originale, à Comeauville, jusqu’à son endroit actuel, à Meteghan.

En 1958, son propriétaire Adolphe Robicheau, danseur et chorégraphe de renommée mondiale, y avait créé un musée illustrant la vie des Acadiens après leur retour d’exil.

Adrien B. Comeau remercie tous les gens qui ont pris le temps de voter pour soutenir le projet.