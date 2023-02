La capitale fédérale souligne le premier anniversaire de la guerre en Ukraine

La capitale canadienne a souligné vendredi le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une occasion pour les citoyens et les membres de la diaspora d’exprimer leur soutien envers le peuple ukrainien.

366 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre. Pour marquer le coup, un petit groupe de manifestants a bravé le froid pour marcher 366 fois la longueur aller-retour devant l’ambassade russe à Ottawa.

Fred May, un manifestant rencontré vendredi matin, avait déjà complété 133 aller-retour et estimait devoir poursuivre jusqu’à 15 h pour atteindre son objectif. Pour lui, le premier anniversaire revêt l’importance de s’impliquer.

Un petit groupe de manifestants a bravé le froid pour marcher 366 aller-retour devant l’ambassade russe à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

On a un groupe qui manifeste très régulièrement ici les jours de la semaine. On a des petites activités. Comme cette semaine, on avait comme un petit congrès pour des grands-mères. [...] Il y a tellement d’aînés qui souffrent en Ukraine, c’est terrible.

Commémorations

Plusieurs commémorations ont été organisées à Ottawa pour l'occasion. Une importante veillée a notamment été observée devant le parlement fédéral à partir de 18 h. Plus de 200 personnes vêtues aux couleurs du drapeau ukrainien se sont ainsi rassemblées devant l'édifice.

C'est le cas d'Artur Kolesnyk, lui-même originaire d'Ukraine. C'est mon pays et je veux démontrer que c'est important pour moi. Je veux montrer mon soutient et envoyer le message que la guerre doit s'arrêter et que nous n'en voulons pas , a-t-il confié.

Orest Zakydalsky, un autre manifestant, a de son côté expliqué être présent pour montrer sa solidarité et son soutien pour le peuple ukrainien et son courageux combat pour l'indépendance.

Orest Zakydalsky est venu montrer son soutien au peuple ukrainien. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est important de rappeler aux gens que la guerre est toujours active. Chaque jour, des soldats et des civils ukrainiens se battent et meurent pour leur pays, ils ont besoin du soutien du monde entier.

Tamara Rudenko-Charalambij est quant à elle venue se recueillir à la Cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa.

Aujourd’hui, nous sommes venus prier pour la paix et pour la victoire , déclare-t-elle. La femme a également une pensée pour la santé et la sécurité de ceux et celles qui ont dû quitter le pays pour se réfugier, par exemple, au Canada ou dans d’autres pays.

La Cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cette guerre a débuté en 2014 lorsque [les Russes] ont envahi la Crimée. Alors, elle en est donc à sa neuvième année. [...] Aujourd’hui, nous prenons un moment pour penser à toutes les femmes et tous les hommes qui se sont battus à la guerre et à toutes les vies qui ont été perdues.

La municipalité de Chelsea a de son côté organisé une veillée pour la paix à l’église St-Stephen.

Des citoyens arrivent peu à peu sur la Colline du Parlement pour la veillée aux chandelles. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Rôle joué par le Canada

Selon Borys Bilaniuk, trésorier de la filiale locale du Congrès ukrainien canadien, la liberté dont jouissent les Canadiens est vue comme un nouveau départ, une nouvelle vie par les Ukrainiens venus se réfugier au pays.

Malgré la guerre, M. Bilaniuk s’est rendu en Ukraine l’automne dernier. Si de nombreux réfugiés veulent demeurer au Canada, il dit comprendre ceux qui sont désireux de retourner dans leur pays d’origine après la guerre. Il tient toutefois à remercier le soutien apporté par le Canada à l’Ukraine.

Avec les informations de Fiona Collienne, Marie-Jeanne Dubreuil et Rémi Authier.