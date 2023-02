L’Aéroport de Val-d’Or doit couper des arbres pour une question de sécurité

L’aéroport a octroyé un contrat de près de 200 000 $ à l’entreprise Horizon SF pour ces travaux, qui débuteront en mars.

La direction explique que ces travaux sont exigés par Transports Canada pour respecter la réglementation aérienne au niveau du zonage et des obstacles.

« Ça fait longtemps que Transports Canada le tolère mais, avec la pousse d’arbres, c’est devenu urgent. Ça peut nuire aux équipements d’aide à la navigation. » — Une citation de Louise Beaulieu, directrice générale de l'Aéroport de Val-d'Or

C’est une question de sécurité, mais aussi de coûts. On attendait, mais on n’a plus le choix. On doit le faire. Si on ne se conforme pas, on peut même perdre notre licence d’exploitation , souligne Mme Beaulieu.

Les portions entourées en vert et en rose indiquent les endroits où des arbres doivent être coupés cette année dans le secteur de l'Aéroport de Val-d'Or. Photo : Gracieuseté

Cette phase de travaux se déroulera dans des boisés à l’est du chemin de l’Aéroport, avant la rue Bombardier, ainsi qu’à l’ouest, le long de la rue du Concorde.

Pas d'impact pour la Forêt récréative et le Belvédère

Louise Beaulieu assure que les secteurs de la Forêt récréative, du club de golf Belvédère ou encore du boulevard Barrette et de la rue Paquet ne seront pas impactés par les coupes.

Ce sont vraiment des secteurs boisés où il n’y a pas de résidents ou d’utilisateurs, à part peut-être des sentiers de VTT. Mais nous avons toutes les autorisations pour faire les travaux. Je peux vous assurer que la Forêt récréative ne sera absolument pas impactée , affirme Mme Beaulieu.

Dans les autres phases de travaux, qui se dérouleront au cours des prochains hivers, d’autres arbres seront coupés à l’est et au sud de l’aéroport, toujours loin des zones habitées.