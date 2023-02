Un problème de chauffage force l’évacuation des locataires du couvent de Gravelbourg

Le conseil municipal de la Ville de Gravelbourg indique avoir reçu à plusieurs reprises des commentaires concernant le mauvais fonctionnement du système de chauffage.

À la suite de ce problème, le conseil a décidé de donner un préavis de 30 jours aux locataires afin de réduire le chauffage pour maintenir le bâtiment en mode de survie, une fois le local libér é.

Selon le rapport du conseil, la location des salles de classe du couvent aide à compenser les dépenses du bâtiment tout en encourageant la vie culturelle de la ville.

Le couvent Jésus-Marie a été construit en 1916, et ses ailes nord et sud ont été ajoutées entre 1926 et 1927. Devenue propriétaire du bâtiment en 2016, la Municipalité envisageait de le transformer en maison de retraite. Mais, aussi bien la Société de logement de la Saskatchewan que les gouvernements provincial et fédéral ont refusé d’y contribuer.

Le mois dernier, un appel à manifestations d'intérêt public a été lancé afin de recueillir des propositions pour déterminer une nouvelle utilisation du couvent de Gravelbourg.