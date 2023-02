Le port de Vancouver reporte le remplacement de ses vieux camions pour la troisième fois

Ce programme, vivement critiqué par des camionneurs et le syndicat Unifor en raison du fardeau financier qu’il risque d'imposer aux propriétaires et aux exploitants, vise à éliminer progressivement les camions de plus de 12 ans desservant le port de Vancouver.

Nous avons besoin d’un dialogue autour d’une politique qui ne ruinera pas des dizaines de camionneurs , déclare Gavin McGarrigle, le directeur régional d'Unifor.

L'autorité portuaire dit avoir pris cette décision en raison du contexte économique actuel et des problèmes persistants liés à la pandémie.

Le programme de remplacement des vieux camions est suspendu pour au moins neuf mois.

L’autorité portuaire dit qu'elle va explorer de nouvelles technologies et réévaluer sa stratégie de réduction des émissions de GES .

La semaine dernière, quatre députés libéraux de la région de Vancouver avaient demandé l’intervention du ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, dans ce dossier.